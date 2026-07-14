La fantasía y la ciencia ficción vuelven a las calles de la mano del Celsius 232: "No habría conocido Avilés si no fuera por el festival"

El Celsius ya está en marcha. Este martes Avilés despertó con una oleada de personas frente a la Casa de Cultura; todos ellos esperaban con ganas el inicio del festival. Para dar comienzo a una semana llena de fantasía y ciencia ficción, el pistoletazo de salida lo dieron simultáneamente Pelayo Mejido y su clase de esgrima antigua, y una mesa redonda sobre la Bienal climática de la mano de Sofia Rhei, Becky Chambers y Juliet Marillier. Durante estos días, se celebrarán cursos de maquillaje, charlas y presentaciones de libros, entre un sinfín de actividades relacionadas con el mundo literario y audiovisual.

El parque Ferrera, en pleno centro de la ciudad, albergará hasta el próximo sábado diferentes clases y exhibiciones de esgrima antigua. Pelayo Mejido, presidente de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua, y sus alumnos dieron una exhibición mostrando diversos movimientos de ataque y defensa con un gran número de armas de diferentes momentos de la historia. Este es un "arte" donde no buscan competir, sino emplear réplicas de armas reales para simular duelos de todo tipo. "Nací con una espada bajo el brazo y desde pequeñito ya estaba metido en esto", añadió Mejide sobre cómo empezó en esta práctica. Además, recalca que no se requiere una gran preparación física, ya que "no se busca competir, ni ver quién es mejor; el objetivo siempre es ser mejores que el día anterior", debido a esto, los perfiles de los alumnos son muy variados.

Digna García lleva poco tiempo en este "mundillo", pero siempre lo tuvo muy presente: "Siempre me llamó la atención la esgrima histórica y llevo siguiéndolos desde hace tiempo. Pero un día dije: "¿Pues por qué no?", me puse en contacto con Pelayo, y aquí estoy". Todo lo contrario de Íñigo Noval, quien conoció este "arte" gracias al Celsius: "Yo lo descubrí en este sitio en 2014. Llegaron las vacaciones, mi madre me dijo que había un festival de literatura, me acerqué y vi a gente recreando la Batalla del Tridente, fue todo increíble". A pesar de la diferencia de tiempo dentro del mundo de la esgrima antigua, ambos concuerdan en que "te sientes parte de un engranaje, perteneces a un grupo donde hay una gran calidez".

Asimismo, el autor de juegos de mesa e invitado a la cita, Francesco Nepitello, no dudó en asistir a la clase. Este considera la actividad como "algo fundamental" para Asturias: "No habría conocido Avilés si no fuera por el Celsius, creo que es una buena forma de descubrir este lugar. Además, el hecho de que el festival sea en la ciudad y no en una única sede, como un hotel, te permite moverte y frecuentar la zona", agregó el autor italiano mientras atendía las lecciones de Pelayo.

Las casetas

Una vez finalizada la actividad, el público se dirigió a la plaza Álvarez Acebal, donde se encuentran las casetas que albergan la feria del libro; allí, personas como la joven Saray Ramilo ojean entre los diferentes expositores en busca de nuevas historias. Pasó de ser una simple lectora a trabajar en la editorial "Zona Abisal" y formar parte del evento: "Llevo viniendo todos los años y ahora estoy al otro lado. Es muy chulo ver eso, cómo ya no eres tú el que se acerca al puesto, es la gente la que se acerca al puesto en el que estás tú".

Asimismo, esta edición contará con una novedad: una cabina de teléfono al más puro estilo británico donde todo aquel que entre y marque podrá escuchar diferentes pasajes de libros de los autores invitados al festival. Las voces que narran los fragmentos son las de los propios escritores, tanto nacionales como internacionales. Esta cabina se encuentra dentro del edificio de la Casa de la Cultura de Avilés, donde todo el mundo tiene libertad para entrar y escuchar a sus autores favoritos.

En su día de apertura, el Celsius ya ha albergado a un gran número de asistentes y esperan que en las siguientes jornadas esta cifra siga aumentando gracias a las diferentes actividades y encuentros de la mano de grandes autores nacionales e internacionales, como el escritor británico John Gwynne, transformando Avilés, un año más, en la cuna del terror, la fantasía y la ciencia ficción.