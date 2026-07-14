El Palacio de Valdecarzana se adentra en el lado más oscuro de Asturias con una antología firmada por 39 escritores

El Palacio de Valdecarzana acogió este lunes la presentación en Avilés de «Asturias, negra y criminal», una antología publicada por Más Madera que reúne a 39 autores vinculados a la región. El volumen, coordinado por la escritora Virginia Gil Torrijos, propone un recorrido literario por la vertiente más sombría del Principado a través de relatos policíacos, historias de misterio y tramas marcadas por el suspense. La cita permitió acercar al público avilesino un proyecto colectivo que convierte distintos escenarios asturianos en territorio para el crimen, los secretos y la intriga.

En el acto participaron Virginia Gil Torrijos, el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández, uno de los autores incluidos en el libro, además de Natalia Menéndez y Javier Muñiz. Los intervinientes dieron a conocer las claves de una publicación construida a partir de voces y estilos diferentes, pero unida por el interés por la literatura negra y por la relación de todos sus participantes con Asturias. La presentación sirvió también para poner de relieve el carácter coral de una obra que reúne miradas muy diversas sobre un género que atraviesa un momento de especial aceptación entre los lectores.

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La puesta de largo en Avilés reforzó la dimensión regional de una antología que encuentra en el paisaje, las ciudades y los ambientes asturianos una parte esencial de su identidad. «Asturias, negra y criminal» traslada al papel una sucesión de conflictos, investigaciones y episodios oscuros que muestran la capacidad del territorio para convertirse en escenario literario.