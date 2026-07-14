El PP de Corvera exige al Alcalde que "abandone el proyecto fracasado" de la Ciudad Deportiva del Avilés

El Partido Popular (PP) de Corvera, tras el anuncio del Real Avilés de su desistimiento voluntario en el proceso para concurrir a la adquisición de los terrenos de Truyés donde pretendían llevar a cabo este malogrado proyecto, exige al alcalde, Iván Fernández, que ponga en marcha de forma urgente los trámites para construir la pista de atletismo municipal, además de otros equipamientos deportivos.

Alejandro Méndez, portavoz del PP en el Ayuntamiento señaló que “este proyecto fracasado fue anunciado en plena precampaña electoral, en un claro ejercicio de mal gusto político y que actualmente colisiona frontalmente con los intereses de los vecinos de Corvera. Se trata de un proceso lleno de incertidumbre, al que acude una empresa del dueño del Real Avilés sin obligación jurídica de destinar permanente los terrenos a una Ciudad Deportiva al servicio del Real Avilés, que conllevó la preparación de hasta tres procesos administrativos distintos de enajenación de los terrenos, con todos los recursos públicos que ello precisa movilizar, haciendo perder a los vecinos tres años muy preciados en la satisfacción de sus justas reivindicaciones".

El portavoz del PP remarcó que se realizó "una modificación urbanística que acabó favoreciendo por tres veces únicamente un proyecto privado, con externalidades muy positivas para el concejo de haberse llevado a cabo, claro está, pero que más que un proyecto estratégico se ha terminado pareciendo más a una suerte de Petromocho 2.0 corverano, con consecuencias urbanísticas consolidadas; esta ingenuidad no es propia de un gobierno serio".

Nuevas instalaciones deportivas

Además, Alejandro Menéndez acusó al Alcalde de mentir, porque según explicó, "se nos negó en comisiones y Plenos que existiera voluntad de hacer ese campo de fútbol, la última vez hace días, de forma que, una vez más, el PSOE miente, pues anunció el proyecto Iván Fernández hace escasas horas”.

Por eso, el PP exige a Iván Fernández que "deje de hacernos perder el tiempo y de vincular las inversiones públicas municipales a la actuación de un inversor privado que ha fallado tres veces al proceso, y que, además del presupuesto consignado para la pista de atletismo, se plantee ya mismo la construcción de un nuevo campo municipal de futbol, que satisfaga las necesidades de los clubes del concejo y les permita seguir creciendo, así como unas instalaciones adecuadas para la práctica del tenis, otra actividad deportiva histórica en el concejo que también merece un espacio acorde, tal y como venimos demandando desde hace tiempo".

Según explicó Méndez Mántaras “el Ayuntamiento cuenta con fondos y acuerdo social y político para llevar a cabo estos proyectos, solo falta que el PSOE decida si va a permitir que se siga postergando un proyecto inexistente, dejando pasar la oportunidad histórica de aprovechar estos terrenos para dotar a los vecinos de un espacio deportivo necesario, público y sobre el que puedan decidir los vecinos de Corvera, soberanamente, sin depender de acuerdos con entes privados cuya dirección pueda cambiar dejando el disfrute de estos espacios al arbitrio de terceros con otro tipo de intereses".

El portavoz del PP quiso dejar claro que "apoyamos el crecimiento económico y la inversión privada", pero "con luz y taquígrafos". Y cuestionó: "¿A qué se debe esta insistencia de Iván Fernández por este proyecto concreto?"

Para Alejandro Méndez, "es necesario que el Alcalde, como sigue demostrando con sus recientes declaraciones, explique los motivos por los que quiere volver a poner el futuro de las inversiones municipales en manos de un proyecto que sólo ha despilfarrado recursos públicos, desesperado a nuestros deportistas y vecinos y hacer perder el tiempo a nuestros trabajadores, teniendo que dedicar sus horas de trabajo de forma totalmente inútil”.