El PP exige al Principado explicaciones sobre su gestión con la fallida ciudad deportiva del Real Avilés

El Partido Popular (PP) de Asturias exige explicaciones al Gobierno regional sobre la fallida construcción de la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera. En concreto ha solicitado la comparecencia "urgente" del director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre, en una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Presidencia en la Junta General del Principado de Asturias para que explique con detalle cuál ha sido la actuación del Gobierno en relación con este proyecto.

El presidente del club de fútbol, Diego Baeza, achacó el fracaso del proyecto a la "falta de apoyo del Principado", y en concreto señaló a la Oficina Económica. El Gobierno regional, sin embargo, asegura que se ofrecieron varias alternativas de colaboración y fueron desestimadas.

“Queremos conocer toda la verdad. No vamos a hacer juicios de valor antes de disponer de toda la información, pero sí creemos que los asturianos tienen derecho a saber cuál ha sido el papel de la Oficina Económica de Presidencia en una iniciativa de esta importancia”, señaló el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons. Y añadió "porque existen versiones diferentes", el Principado debe dar explicaciones.

Las reuniones

"La comparecencia (de José Sicre) debe servir para aclarar qué reuniones se celebraron, qué gestiones realizó la Oficina Económica, qué iniciativas impulsó para facilitar la inversión y cuáles fueron los obstáculos que impidieron que el proyecto siguiera adelante", señaló el diputado regional.

"Cuando una iniciativa de esta dimensión acaba paralizada después de años de trabajo, el Gobierno tiene la obligación de explicar qué hizo, qué no hizo y por qué, más aún si, como ocurre en este caso, hay discrepancia entre las partes involucradas. Lo que exigimos es transparencia y rendición de cuentas". En definitiva, "si el Gobierno sostiene que actuó correctamente, no debería tener ningún inconveniente en explicarlo con todo detalle en sede parlamentaria”.

Cuervas-Mons subrayó que la Oficina Económica de Presidencia fue creada precisamente para facilitar la llegada de inversiones y acompañar proyectos estratégicos para Asturias. Sin embargo, “desde su apertura y hasta la fecha, no ha aportado ningún resultado visible, ni ningún proyecto concreto a la economía de nuestra región”, lamentó.