El PP lleva al Ayuntamiento de Avilés ante los tribunales por "ocultar información" sobre el conflicto del servicio del agua: "La paciencia con este gobierno se ha agotado"

El Grupo Municipal Popular de Avilés ha presentado un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento después de que el gobierno local, según denuncia la formación, se negara a facilitarle la documentación solicitada sobre una provisión superior a 15,3 millones de euros relacionada con el servicio del agua. La portavoz popular, Esther Llamazares, sostiene que la falta de respuesta impide a los concejales ejercer sus funciones de control, fiscalización y participación pública reconocidas por la Constitución.

La iniciativa judicial ya ha provocado un primer requerimiento. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Oviedo ha dictado una diligencia de ordenación en la que exige al Consistorio que entregue el expediente administrativo completo en un plazo de cinco días, que, de acuerdo con el PP, concluye este martes. Los populares consideran que esta actuación acredita la urgencia de aclarar un asunto sobre el que aseguran haber agotado previamente todas las vías de diálogo político.

Una provisión que se dispara

El origen del conflicto está en el análisis de la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2025. En esa documentación, el PP detectó una provisión por responsabilidades a largo plazo de 15.323.858 euros, frente a los 129.486,93 euros consignados el año anterior. La formación vincula esa cantidad con la deuda del servicio municipal del agua y reclama conocer su procedencia, los informes técnicos que la respaldan y el desglose de las obligaciones económicas que podría tener que asumir el Ayuntamiento.

Según el relato de los populares, el equipo de gobierno no ofreció explicaciones suficientes durante la Comisión Especial de Cuentas y posteriormente dejó sin contestar dos peticiones oficiales de información, registradas los días 28 de mayo y 21 de junio. El PP interpreta ese silencio como un bloqueo deliberado de documentación esencial para fiscalizar la gestión municipal y sostiene que la negativa afecta directamente al derecho de sus ediles a desempeñar plenamente su labor representativa.

"La paciencia con este gobierno se ha agotado. Hemos tratado durante estos años de no judicializar la vida política, pero este Gobierno no nos ha dejado otra opción", afirma Esther Llamazares, quien asegura que su grupo había advertido en numerosas ocasiones de que acudiría a los tribunales si persistían las trabas. "En ningún caso vamos a tolerar que esta burla a los ciudadanos continúe", añade la portavoz popular, muy crítica con la actitud mantenida por el Ejecutivo avilesino.

Llamazares acusa al gobierno municipal de ofrecer primero respuestas ambiguas en las comisiones y de "secuestrar la información" cuando la oposición reclama explicaciones por escrito. "Es la actitud de un gobierno al que la legalidad le importa muy poco y que hace lo que quiere", sostiene. La portavoz advierte, además, de que su grupo recurrirá nuevamente a la vía contenciosa cada vez que considere que se le oculta un expediente: "En Avilés las leyes se van a cumplir, por las buenas o por los tribunales".

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El Partido Popular asegura que llegará "hasta el final" para averiguar qué hay detrás de los 15,3 millones de euros y quién asumió los compromisos económicos que originaron esa provisión. "La alcaldesa puede intentar retrasarlo, esconderlo y obstaculizar nuestro trabajo, pero no podrá impedir que se conozca la verdad", concluye Llamazares. "Los avilesinos tienen derecho a saber qué hay detrás de esos 15,3 millones, quién ha comprometido su dinero y qué intereses está protegiendo el Gobierno con este silencio".