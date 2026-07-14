El PSOE de Gozón responde al PP por las críticas al estado de la senda de Cabo Peñas: "Un camino costero no se recorre con tacones"

"Una senda costera no se recorre con tacones". Con esa frase arrancó este martes la respuesta del PSOE de Gozón a las críticas lanzadas el día anterior por el Partido Popular sobre el estado de la senda de Cabo Peñas. La portavoz socialista, Arancha Peláez, ironizó con el calzado empleado por la diputada regional Sandra Camino durante su visita al recorrido y sostuvo que el tramo señalado "puede resultar peligroso" si, en lugar de utilizar un calzado adecuado, se transita por él "con tacones, como si se estuviera paseando por la calle Uría".

La portavoz defendió que el itinerario cuestionado fue ejecutado precisamente para mejorar la seguridad de los peatones. Recordó que, antes de la actuación, los usuarios se veían obligados a caminar por una carretera sin arcén, con curvas y escasa visibilidad, una situación que, a su juicio, suponía un riesgo mucho mayor. Además, subrayó que el proyecto fue redactado por un estudio de ingeniería y supervisado por la arquitecta municipal, cumpliendo "los criterios técnicos exigibles".

Peláez también reivindicó las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, entre ellas el derribo de la antigua depuradora de La Mofosa, una infraestructura en desuso que degradaba el entorno. La portavoz admitió, no obstante, que aún existen retos pendientes, como completar el tramo comprendido entre el Faro de Peñas y el Faro de San Juan, en la zona del Molín del Puerto, en Podes, donde reconoció que algunos usuarios tienen dificultades para identificar el recorrido.

Los socialistas también rechazaron la propuesta de instalar alumbrado público a lo largo de la senda. Peláez argumentó que este tipo de infraestructura está concebida para integrarse en el entorno natural y "no para convertirse en un paseo urbano". Además, advirtió de que fomentar recorridos nocturnos por un camino con firme no asfaltado "podría generar precisamente los riesgos que ahora dicen querer evitar".

Noticias relacionadas

La respuesta del PSOE llega apenas un día después de que el PP de Asturias denunciase el supuesto mal estado del recorrido, alertando de la existencia de desniveles, ausencia de barandillas y tramos inseguros pese a las inversiones realizadas con fondos europeos Next Generation. Frente a esas acusaciones, Peláez elevó el tono político y concluyó que Sandra Camino "debería preocuparse más por la situación en la que se encuentra el Partido Popular en Gozón", antes de recomendarle que, en futuras visitas, recorra la senda "con un calzado adecuado para este tipo de terreno" para evitar convertir "una cuestión de sentido común en una polémica política".