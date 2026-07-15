El albergue de animales comarcal de Avilés incorpora cambios durante las obras para adaptarse al terreno y reforzar la atención veterinaria

Las obras del futuro Albergue Refugio de Animales (ARA) podrán continuar tras la aprobación de una modificación del proyecto destinada a resolver varias cuestiones detectadas durante los trabajos sobre el terreno. El Consejo de Administración del Consorcio ARA, reunido este miércoles en Avilés, dio luz verde a una serie de actuaciones complementarias para adaptar las instalaciones a las características reales de la parcela, mejorar su funcionamiento y actualizar algunos espacios conforme a las últimas disposiciones sobre bienestar animal.

El presidente del Consorcio ARA y concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Avilés, Pelayo García, explicó que los cambios responden a necesidades surgidas durante la ejecución. "Durante las obras nos hemos encontrado con una serie de cuestiones que era necesario resolver. Para hacerlo, hemos planteado varias mejoras en la implantación de las construcciones prefabricadas. El consejo las ha aprobado y eso nos permite seguir avanzando con los trabajos", señaló el edil.

Una de las principales modificaciones afecta a la gestión de las aguas superficiales y a la adaptación del complejo a la orografía de la finca. "Tenemos que resolver cómo reconducir el agua de escorrentía, ya que hay un reguero que atraviesa la propia parcela, y también cómo implantar de la mejor manera las construcciones", detalló García. Las actuaciones permitirán mejorar la integración de las pendientes y reforzar determinados elementos de contención y estabilización del terreno, con el objetivo de garantizar la seguridad y la durabilidad del conjunto.

Los cambios alcanzarán también a la zona veterinaria, uno de los espacios centrales del futuro refugio. "Aprovechamos esta modificación para introducir mejoras en la parte veterinaria de los edificios y adaptarla a los cambios normativos que se han ido aprobando desde que se redactó el proyecto", explicó el responsable municipal. La revisión permitirá actualizar las dependencias destinadas a la atención sanitaria, el tratamiento, la hospitalización y la esterilización de los animales, sin aumentar la superficie prevista inicialmente.

La modificación llega después de que los trabajos preliminares, incluidos el desbroce, la limpieza, los movimientos de tierras y la urbanización básica, hayan permitido conocer con mayor precisión las condiciones de la parcela. Los nuevos estudios topográficos y geotécnicos han servido para afinar aspectos relacionados con la cimentación, la distribución de los espacios y la adaptación de las construcciones al terreno, de manera que las instalaciones tengan un mejor comportamiento a largo plazo.

Un punto de referencia

El futuro albergue supramunicipal, situado en el Reguero de La Vara, en la parroquia de Cuero, en Candamo, supondrá una inversión próxima a 1,6 millones de euros. El complejo contará con un edificio de servicios generales y administrativos de 338 metros cuadrados, que incluirá zonas de atención al público, espacios para el personal, dependencias logísticas y una clínica veterinaria completa, dotada de consulta, quirófano, sala de rayos X y área de hospitalización.

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La instalación dispondrá además de un edificio de 420 metros cuadrados destinado a cuarentena y maternidad, con zonas diferenciadas para maternidad, cuarentena y lazareto, así como módulos de larga estancia para perros y gatos. El centro prestará servicio a los trece concejos integrados en el Consorcio ARA y contará con una red separativa de aguas residuales y pluviales y una estación depuradora propia, con la aspiración de convertirse en una infraestructura de referencia en protección y bienestar animal en Asturias.