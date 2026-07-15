Avilés afronta la renovación de uno de sus accesos más transitados con la licitación de las obras entre Los Canapés y la plaza de los Oficios

La transformación de una de las principales puertas de entrada a Avilés empieza a tomar forma. El Principado de Asturias anunció este miércoles la licitación de las obras de humanización y mejora de la AS-17 entre Los Canapés y la plaza de los Oficios, una actuación valorada en 282.272 euros que pretende reforzar la seguridad vial, renovar el firme y mejorar la señalización en un tramo urbano de 712 metros por el que pasan cada día miles de vehículos. El plazo de ejecución previsto es de cuatro meses.

El concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, enmarcó el anuncio dentro del compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico con la ciudad. "Este anuncio supone el cumplimiento del compromiso del Principado con la mejora de los accesos a Avilés. Este es un tramo importante, ya que además de uno de los principales accesos a la ciudad es también una zona de mucho tránsito peatonal. Por lo que, con el proyecto, no solo se va a mejorar la movilidad, sino también el entorno, reforzando la seguridad vial", afirmó.

Las obras afectarán a un vial de intenso tráfico y buscarán reducir al máximo las afecciones a la circulación durante su ejecución. Para ello, el Principado prevé que parte de los trabajos puedan desarrollarse en horario nocturno o durante fines de semana y festivos, siempre que las condiciones técnicas lo permitan. El objetivo es compatibilizar la mejora de la infraestructura con el mantenimiento de la movilidad en una de las arterias más utilizadas del municipio.

Desde el Ayuntamiento sostienen que esta actuación cobra aún más relevancia al coincidir con otro de los proyectos estratégicos para la movilidad urbana. Campa recordó que el Consistorio anunció el martes la licitación de las obras para mejorar la conexión entre La Carriona y el centro de la ciudad, una intervención incluida en el PAI "Avilés La Carriona en Movimiento" y financiada con fondos FEDER.

"El Ayuntamiento anunció ayer la licitación del proyecto de mejora de los accesos de La Carriona con el centro, enmarcada en el PAI 'Avilés La Carriona en Movimiento' y financiada con fondos FEDER. Estas dos actuaciones se entienden mejor juntas, pues son un salto de calidad en los principales accesos a Avilés", destacó el edil, quien incidió en el carácter complementario de ambas inversiones.

Una reivindicación histórica

El responsable municipal avanzó además que la colaboración entre ambas administraciones no terminará ahí. Según explicó, "además, existe un compromiso con el Principado para actuar sobre la rotonda de Buenavista que da acceso a la variante", una intervención llamada a completar la modernización de los principales enlaces viarios de la ciudad. Se trata de uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de Avilés y de un acceso que desde hace años arrastra problemas de retenciones, especialmente en las horas punta de entrada y salida de la ciudad.

La mejora de este enclave ha sido una reivindicación histórica tanto del Ayuntamiento como de los usuarios habituales de la vía. El propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) identifica la intersección de Buenavista como uno de los principales accesos al centro urbano y plantea actuaciones para incrementar su capacidad y reducir las colas, al tiempo que también propone mejoras en la glorieta de Los Canapés, otro de los puntos donde se concentran mayores problemas de congestión en los accesos a la ciudad.

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La actuación anunciada por el Gobierno asturiano forma parte del programa de inversiones destinado a la conservación, mejora y modernización de la red viaria autonómica. En el caso de Avilés, la remodelación de este tramo de la AS-17 persigue no solo mejorar el estado del firme, sino también ofrecer una circulación más cómoda y segura tanto para conductores como para peatones en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del municipio.