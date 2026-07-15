Avilés impulsa una reforma integral de la Escuela de Artes y Oficios con una inversión de 336.000 euros para eliminar barreras y modernizar sus instalaciones

El Ayuntamiento de Avilés sacó este miércoles a licitación las obras de mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética de la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en la plaza de Álvarez Acebal. La actuación, incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) "Avilés La Carriona en Movimiento" y financiada con fondos FEDER, cuenta con un presupuesto máximo de 336.462,06 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 4 de agosto a través de la sede electrónica municipal.

La intervención tendrá como principal objetivo hacer el edificio plenamente accesible. Para ello, se instalará un ascensor que permitirá el acceso "no discriminatorio, independiente y seguro" a las personas con discapacidad que utilicen las aulas y espacios abiertos al público, de acuerdo con la normativa vigente. El elevador se ubicará en la parte posterior del inmueble, en un espacio actualmente destinado a desván y con frente al parque de Ferrera. Además, las obras incorporarán un aseo adaptado y nuevos lavabos en la zona del aula de pintura.

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La reforma también supondrá una importante actualización de las instalaciones del edificio. El proyecto contempla la renovación completa de la instalación eléctrica, sustituyendo la actual red por una nueva de baja tensión, así como el relevo de las dos calderas existentes por otras dos de condensación de gas de alta eficiencia energética. Ligada a esta actuación, también se renovará la salida de humos para adaptarla al nuevo sistema de producción de calor, una mejora con la que el Ayuntamiento busca reducir el consumo energético y modernizar uno de los equipamientos culturales de la ciudad.