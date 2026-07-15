Gozón adjudica a FCC Medio Ambiente la limpieza viaria, playas y recogida de residuos por diez años

Gozón ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria, limpieza de playas y recogida de residuos sólidos urbanos a la empresa FCC Medio Ambiente. El acuerdo ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y de los tres ediles no adscritos, la abstención del PP y el voto en contra de IU. Este servicio para el municipio tiene como objetivo modificar la gestión de la limpieza y la atención a las necesidades de los usuarios durante la próxima década.

Tras el procedimiento de licitación, al que concurrieron FCC Medio Ambiente y Urbaser, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación a la primera al obtener la puntuación más alta en la valoración técnica y económica. La empresa alcanzó un total de 72,70 puntos, frente a los 51,57 de Urbaser, con una oferta de 1.221.238,67 euros anuales (IVA incluido), cifra que representa un 13,17 % de rebaja respecto al presupuesto de licitación.

El servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Gozón se prestaba bajo un marco contractual adjudicado hace veinte años, detalló la concejala de Hacienda, Arancha Peláez, que detalló además que durante estas dos décadas, el concejo "ha registrado variaciones demográficas, de desarrollo urbanístico y de afluencia turística que han modificado las necesidades de la zona, especialmente en la época estival".

El contrato, que tiene una duración de diez años, introduce un aumento en las frecuencias de retirada de residuos. La fracción resto se recogerá cuatro días por semana en temporada baja y todos los días en verano. Por su parte, la recogida de biorresiduos se activará en Luanco, Bañugues, San Jorge, Aramar y Antromero, con tres frecuencias semanales en invierno y recogida diaria en verano. También se incluye la retirada de muebles y de plásticos de uso agrícola.

En el ámbito de la limpieza viaria en Gozón, el pliego contempla el barrido manual y mecánico, baldeos, limpieza de sumideros, alcorques, eliminación de pintadas, desbroce de vías y mantenimiento de las áreas de contenedores. Se recogen asimismo actuaciones vinculadas a la caída de la hoja, servicios para eventos públicos, mercados y fiestas, así como protocolos de intervención ante inclemencias meteorológicas.

La planificación para la limpieza de playas en Gozón establece que, antes de la temporada de baño, se realizará un acondicionamiento de los espacios públicos, zonas verdes y aseos. Posteriormente, se acometerá la limpieza manual y mecánica de los arenales del concejo durante todo el verano. Las tareas se completan con la instalación de nuevos contenedores y la apertura y mantenimiento de los aseos de las playas de Luanco, Bañugues y Xagó.

Respecto a los medios materiales, la empresa adjudicataria ubicará instalaciones en el concejo y renovará la flota de vehículos. Al término de la concesión de diez años, la maquinaria de nueva adquisición pasará a ser propiedad municipal. En el plano laboral, se establece la subrogación de la plantilla de trabajadores, se prioriza la contratación de personas desempleadas de larga duración y se fija un plan de formación, detalló Peláez.

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Como aportaciones complementarias sin coste para el presupuesto municipal, la empresa adjudicataria facilitará un lote anual de 16 papeleras de madera y 16 jornadas de desbroce destinadas a actuaciones puntuales en el término municipal.