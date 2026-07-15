Los inversores de la ciudad deportiva pidieron al Principado 2,5 millones de euros

Un total de 2,5 millones de euros en 10 años, repartidos en una aportación anual de 250.000 euros. Este es el acuerdo que, según las distintas fuentes consultadas, buscaban los inversores de la Ciudad Deportiva del Real Avilés con el Gobierno del Principado a través de la Oficina Económica, que lo rechazó ofreciendo otras posibilidades de colaboración. Esos 2,5 millones de euros serían el equivalente al coste de los terrenos de Truyés en el que se iba a levantar el complejo deportivo.

Por su parte, los inversores debían abonar 1.050.000 euros al Ayuntamiento de Corvera antes del 9 de julio, una cantidad correspondiente al segundo plazo del pago de la subasta de esos terrenos, que se oficializó el pasado noviembre, dejando la propiedad en manos de la empresa Carpa Elite, vinculada al presidente del Real Avilés, Diego Baeza. El día previo a que expirara ese plazo, el 8 de julio, los inversores que acompañan a Baeza en el proyecto de la Ciudad Deportiva plantearon la posibilidad de solicitar una prórroga, que fue descartada por el alcalde, Iván Fernández, ya que en el contrato figuraba expresamente que no habría prórrogas.

El presidente del club blanquiazul anunció este lunes que abandonaba el proyecto de la Ciudad Deportiva, después de tres años y dos meses, por falta de respaldo del Principado, y en concreto de la Oficina Económica de Presidencia. Y que no se trataba tanto de un respaldo económico como institucional, que era lo que sus socios inversores, el fondo hispanosuizo Stoneweg y el grupo NSN (del que es copropietario Andrés Iniesta), consideraban "imprescindible" para seguir adelante.

Sin embargo, y según las distintas fuentes consultadas, el apoyo económico no era una cuestión menor. De hecho, era fundamental. Se produjeron varias reuniones, tanto presenciales como telemáticas, entre la Oficina Económica y el representante del fondo hispanosuizo.

El Principado puntualizó en la noche del mismo lunes, aunque sin entrar en detalles y de manera escueta, que "no sólo se mantuvieron varias reuniones relacionadas con el proyecto, sino que incluso se les ofreció la posibilidad de explorar posibles vías de colaboración a través de la SRP o Asturgar que, por las razones que sea, decidieron desestimar".

Baeza insistió públicamente en que el proyecto era estratégico no solo para Avilés y su comarca, sino para el conjunto de Asturias, con una inversión de 32 millones de euros. Sin embargo, no llegó nunca a solicitar oficialmente a la Oficina Económica la consideración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). Y es que no cumplía las condiciones que exige la legislación, salvo el coste de la inversión, que el mínimo son 30 millones.

Recreación de la fachada principal de la Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial. / RAI / LNE

Los pagos del terreno

El abandono del proyecto sí fue una sorpresa para el Ayuntamiento de Corvera. Si el plazo finalizaba el jueves 9 de julio, solo tres días antes los inversores trasladaron al alcalde, Iván Fernández, que pagarían en tiempo y forma. Para su sorpresa, el día 8 recibió una llamada para realizar una pregunta: ¿sería posible una prórroga? En ese momento, el regidor corverano fue consciente de que el macroproyecto por el que tanto había peleado el concejo, se venía abajo. No había prórroga posible.

Baeza anunció en redes sociales el naufragio del macroproyecto, y que reclamaría al Ayuntamiento de Corvera la devolución del dinero invertido. Siempre se había dejado trascender que se refería a los dos millones de euros en los que se había subastado el terreno. Pero no. Iván Fernández explicó ayer que no es que el Real Avilés tenga que reclamar la otra mitad que había pagado más los 400.000 euros de impuestos sino que, al no cumplirse el abono, la operación queda sin efecto. El Ayuntamiento devuelve lo abonado y recupera el suelo.

La subasta de los terrenos de Truyés establecía desde el primer momento un sistema de pago dividido en dos fases. En una primera, el adjudicatario debía abonar el 50 % del precio de adquisición de la parcela, además del importe correspondiente al IVA de la totalidad de la operación. Ese primer pago fue realizado en los plazos establecidos, explicó el regidor corverano. Así, se hizo un primer abono de 1.050.000 euros, además de 400.000 de impuestos. Y como máximo el pasado día 9 se tenía que haber abonado 1.050.000 euros más. Los propios pliegos regulaban que, si ese segundo pago no se producía en el tiempo establecido, la operación quedaría sin efecto, procediéndose a la devolución de las cantidades abonadas y a la plena disponibilidad de los terrenos por parte del Ayuntamiento.

El alcalde también explicó que el dinero abonado "nunca se incorporó al presupuesto municipal, sino que permaneció en una cuenta corriente a la espera del segundo pago. Entonces, el Ayuntamiento dispondría de esos recursos". Fernández dejó abierta la puerta al proyecto. Eso sí, confirmándose antes de fin de año y en un solo pago. Una medida preventiva para evitar otro naufragio.

La oposición

El Partido Popular (PP) de Asturias ha exigido explicaciones al Gobierno regional sobre la fallida construcción de la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera. En concreto ha solicitado la comparecencia «urgente» del director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre, en una convocatoria extraordinaria de la Comisión de Presidencia en la Junta General del Principado de Asturias para que explique con detalle cuál ha sido la actuación del Gobierno en relación con este proyecto. Y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Corvera, Alejandro Méndez, quiso dejar claro que «apoyamos el crecimiento económico y la inversión privada», pero «con luz y taquígrafos». Y cuestionó: «¿A qué se debe esta insistencia de Iván Fernández por este proyecto concreto?».

Por su parte, Izquierda Unida (IU) de Corvera instó al Ayuntamiento a asumir directamente el desarrollo de un complejo deportivo público y de calidad en la parcela liberada. La formación sostiene que estos terrenos deben albergar un espacio con pista de atletismo adaptado a las necesidades de los clubes y vecinos, criticando de paso la dependencia del gobierno local hacia las concesiones privadas. En esta misma línea de primar la gestión pública, el partido recuerda su propuesta para reconvertir el actual campo de golf en una gran zona verde que cuente con un centro de educación ambiental y un espacio de conservación ornitológica, informa C. G.

Avilés, pendiente aún de la firma del protocolo para la cesión demanial

El impacto de la decisión de los inversores de abandonar el proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés también llegó al concejo vecino y cabeza de comarca, manteniendo en vilo a los avilesinos. El Ayuntamiento sigue a la espera de que Diego Baeza, presidente del club, firme el protocolo general de actuaciones propuesto por el gobierno local como paso previo para la concesión demanial de uso del Suárez Puerta y la negociación del proyecto de modernización del estadio.

Baeza anunció que va a destinar un millón de euros a remodelar el estadio avilesino, cambiando el césped (ya está en obras), mejorando la estructura por dentro y dándole un lavado de cara completo a la instalación. Además, se instalará una U televisiva alrededor del campo y nuevos espacios de publicidad para mejorar los ingresos del club. Todo esto llega tras los datos de audiencia del club en su primera campaña en Primera Federación, donde superó el millón de visualizaciones, según su presidente.

Mientras se ejecutan estas obras, sigue pendiente todavía la liquidación del estado del estadio. Esto es, una valoración de cómo se encuentra por si hubiera desperfectos. Si fuera así, el coste de las reparaciones del espacio público que sean achacables al concesionario, se puede incorporar a la siguiente concesión. Por ejemplo, si fuera necesario realizar arreglos por valor de un millón de euros, se sumaría al coste de la concesión.

El anuncio de Baeza llevó al concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa a asegurar que ·el protocolo para formalizar la concesión y los trabajos para la futura inversión en el estadio están pendientes de los últimos flecos». Y añadía que «las conversaciones con el club son constantes, cordiales y yo creo que en los próximos días podremos tener noticias positivas en cuanto a la firma de ese protocolo». Pero de momento, nada de nada. Todo sigue igual.

El gobierno avilesino eludió ayer dar su opinión acerca del abandono del proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés. «Es una cuestión de Corvera», señalaron las fuentes consultadas. Pero lo cierto es que tras la aparente calma, la no firma del protocolo por parte del Avilés ha generado una tensión contenida en algunos ámbitos ante el temor de que el macroproyecto para el Suárez Puerta también se venga abajo.

El protocolo «no genera ningún compromiso financiero entre las partes» y se limita a indicar que ambas partes se comprometen a «estudiar la forma jurídica para licitar y adjudicar la contratación para la redacción del proyecto de obras a realizar y la ejecución del mismo» y que el Real Avilés presentará para ello un estudio de viabilidad del proyecto.

Iván Fernández y Adriana Lastra, en Los Campos, inaugurando el nuevo área biosaludable, la renovada pista finlandesa y el carril bici que conecta Corvera con Avilés / Christian García / LNE

Abre el carril bici entre Los Campos y Villalegre

Corvera estrenó ayer su primer carril bici y un nuevo circuito saludable en el entorno del "prau" de la Fiesta, una actuación que integra por primera vez al municipio en la red de movilidad ciclista de la comarca. Estas nuevas infraestructuras se suman a la pista finlandesa –recientemente ampliada y ya en uso– para consolidar un gran espacio continuo dedicado al deporte y al transporte sostenible. El proyecto ha supuesto una inversión de 375.000 euros.

La puesta en servicio de las instalaciones contó con la visita institucional del alcalde, Iván Fernández, y de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Con esta intervención, el Ayuntamiento culmina las actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible en la zona, transformando el entorno en un área de referencia para el ocio saludable y los desplazamientos seguros.

El nuevo carril bici cuenta con una longitud de 891 metros lineales y una superficie de 2.140 metros cuadrados. Su trazado enlaza el apeadero de Renfe de Los Campos con el límite de Avilés, donde conecta directamente con el carril bici existente en el barrio de Villalegre, garantizando así una conexión interurbana limpia y segura para los ciclistas.