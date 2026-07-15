L' Arena Music Experience cancela su primera edición prevista para este mes en San Juan de La Arena

La organización de L' Arena Music Experience anunció este miércoles, de forma oficial, la cancelación de la primera edición del festival, que estaba prevista para los próximos 24, 25 y 26 de julio en la localidad sotobarquense de San Juan de La Arena. "Nunca imaginamos tener que anunciar algo así", manifestó Emilio Menéndez Fernández, promotor de la cita musical. "Han sido muchos meses de trabajo, de ilusión y de esfuerzo por parte de todo un equipo que creyó desde el primer día en este proyecto y luchó hasta el último momento para intentar hacerlo realidad", añadió

La promotora activará en los próximos días el procedimiento de devolución de las entradas, del cual se informará de forma personalizada a cada comprador a través del correo electrónico y de los canales oficiales del festival.

La suspensión definitiva se adoptó tras semanas de "intenso trabajo y reflexión, una vez agotadas todas las alternativas posibles". Según explicó la dirección, la evolución de la venta de entradas, situada muy por debajo de las previsiones iniciales, sumada a diversas "circunstancias sobrevenidas e imprevistos en las últimas semanas, acabaron haciendo inviable la celebración del festival".

Aunque la edición de 2026 no podrá celebrarse, el equipo mantiene intacta su ilusión y confía en regresar en el futuro "con una propuesta más sólida para situar a San Juan de la Arena y al concejo de Soto del Barco como un referente cultural y musical de Asturias", señaló Menéndez.

A pesar de los contratiempos, el promotor agradeció "de corazón a todas las personas que compraron su entrada cuando L'Arena Music Experience no era más que una idea". Menéndez también agradeció la labor de las administraciones públicas, patrocinadores, colaboradores, proveedores, artistas y a todas las empresas que han trabajado junto al equipo promotor durante los últimos meses. "Lo más honesto era cancelar a tiempo antes de prolongar una incertidumbre que pudiese causar mayores perjuicios", apuntó el promotor que asume la responsabilidad de la suspensión .

En este sentido, Menéndez asumió la responsabilidad del desenlace: "Las cosas no siempre salen como uno sueña, pero también hay que saber asumir las decisiones difíciles cuando las circunstancias lo exigen. De esta experiencia nos llevamos muchísimo aprendizaje. Analizaremos con humildad todo lo vivido, aprenderemos de los errores que hayamos podido cometer y seguiremos trabajando para que L'arena Music Experience pueda convertirse algún día en la realidad que siempre imaginamos".

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La promotora ha agradecido especialmente el gran respaldo del Ayuntamiento de Soto del Barco, Puertos del Principado de Asturias, Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicios de Emergencias.