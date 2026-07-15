Luanco viste de mahón y honra a "Roxo Peluca" en un pasacalles por El Carmen

Luanco siempre vive de cara al mar, y estos días lo hace vistiendo pantalones de mahón, faldas azules, camiseta o camisa blanca o azul y pañuelo marinero al cuello. Los luanquinos salieron a la calle este miércoles para celebrar la víspera del día grande de las fiestas del Carmen, una fecha señalada donde la tradición marca los tiempos. Como es habitual en estas fechas, se celebró "La llamada a la mar", un pasacalles con sabor a salitre que sirvió para homenajear un marino de toda la vida de la villa: Rafael Rodríguez Artime, “Roxo Peluca”, de 90 años.

Rodríguez Artime comenzó su faena en la mar con 13 años y, jubilado desde hace décadas, sigue navegando de vez en cuando por el entorno de la bahía de Luanco. Su oficio en la mar consistía en pescar a red, capturando bocartes, sardinas y otras especies en esta zona del Cantábrico. Desde la asociación "Luanco recuperación de tradiciones" recordaron que uno de los días más felices de su vida laboral fue una jornada en la que pescó grandes cantidades ("diez toneladas", dijeron) de lubina al oeste del cabo Peñas, junto a un "petón", un saliente de roca.

La comitiva de este pasacalles partió de la calle Suárez Inclán, la del colegio La Canal y la Casa de La Escribana. Los asistentes, vestidos con el traje festivo y marinero, avanzaron hasta alcanzar la Torre del Reloj. En este punto, la banda de gaitas "Cabu Peñes", dirigida por Dani Meré, animó la celebración y puso música al acto que abre las fiestas del Carmen, con un nutrido grupo de personas que llenaba las calles de la capital de Gozón.

El trayecto sirvió también para formalizar el relevo del "rapaz de lancha", la figura encargada de guiar al personal hacia el muelle viejo. donde finalizó el pasacalles. El pequeño Jesús Artime gritó por última vez a los asistentes la frase: "Marineros, hala pa la mar". Jesús deja esta labor tras varios Cármenes para dar el relevo a su hermano, Martín Artime. Como símbolo de este traspaso, Martín recibió de manos de Jesús el farol para iluminar a los marineros en su camino hasta el puerto viejo. El trayecto continuó hasta el muelle, donde los luanquinos entonaron la tradicional canción luanquina "Avante patrón".

La multitud bajó a la explanada para escuchar el pregón y las palabras del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, quien dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Luanco en honor a la patrona de los marineros. Posteriormente, se dio la palabra a los pregoneros de este año: Martín Artime (quien se estrenará el próximo año como rapaz de lancha) y su compañero Unai Peláez, en representación de la Sociedad deportiva Gauzón. Este colectivo, de gran arraigo y marcado acento marinero, fue designado como "Fato del año" en las pasadas fiestas del Socorro y tiene encomendado dar la bienvenida a las fiestas del Carmen.

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Tras el chupinazo festivo, el programa indicaba el lanzamiento de los fuegos artificiales desde la playa de Santa Marina de Luanco y, a su fin, el inicio de la primera verbena en el puerto nuevo con la actuación de "Panorama city". Este jueves se celebra el día grande con la misa del Carmen a las 18.00 horas y la posterior procesión marinera por las aguas de la bahía de Luanco.