Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Luanco viste de mahón y honra a "Roxo Peluca" en un pasacalles por El Carmen

La villa marinera celebra la víspera del día grande con un pasacalles que rinde homenaje al pescador Rafael Rodríguez Artime, de 90 años

EN IMÁGENES: Pasacalles marinero por las fiestas del Carmen de Luanco.

EN IMÁGENES: Pasacalles marinero por las fiestas del Carmen de Luanco.

Ver galería

EN IMÁGENES: Pasacalles marinero por las fiestas del Carmen de Luanco. / Luisma Murias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Illán García

Illán García

Luanco

Luanco siempre vive de cara al mar, y estos días lo hace vistiendo pantalones de mahón, faldas azules, camiseta o camisa blanca o azul y pañuelo marinero al cuello. Los luanquinos salieron a la calle este miércoles para celebrar la víspera del día grande de las fiestas del Carmen, una fecha señalada donde la tradición marca los tiempos. Como es habitual en estas fechas, se celebró "La llamada a la mar", un pasacalles con sabor a salitre que sirvió para homenajear un marino de toda la vida de la villa: Rafael Rodríguez Artime, “Roxo Peluca”, de 90 años.

Rodríguez Artime comenzó su faena en la mar con 13 años y, jubilado desde hace décadas, sigue navegando de vez en cuando por el entorno de la bahía de Luanco. Su oficio en la mar consistía en pescar a red, capturando bocartes, sardinas y otras especies en esta zona del Cantábrico. Desde la asociación "Luanco recuperación de tradiciones" recordaron que uno de los días más felices de su vida laboral fue una jornada en la que pescó grandes cantidades ("diez toneladas", dijeron) de lubina al oeste del cabo Peñas, junto a un "petón", un saliente de roca.

La comitiva de este pasacalles partió de la calle Suárez Inclán, la del colegio La Canal y la Casa de La Escribana. Los asistentes, vestidos con el traje festivo y marinero, avanzaron hasta alcanzar la Torre del Reloj. En este punto, la banda de gaitas "Cabu Peñes", dirigida por Dani Meré, animó la celebración y puso música al acto que abre las fiestas del Carmen, con un nutrido grupo de personas que llenaba las calles de la capital de Gozón.

El trayecto sirvió también para formalizar el relevo del "rapaz de lancha", la figura encargada de guiar al personal hacia el muelle viejo. donde finalizó el pasacalles. El pequeño Jesús Artime gritó por última vez a los asistentes la frase: "Marineros, hala pa la mar". Jesús deja esta labor tras varios Cármenes para dar el relevo a su hermano, Martín Artime. Como símbolo de este traspaso, Martín recibió de manos de Jesús el farol para iluminar a los marineros en su camino hasta el puerto viejo. El trayecto continuó hasta el muelle, donde los luanquinos entonaron la tradicional canción luanquina "Avante patrón".

La multitud bajó a la explanada para escuchar el pregón y las palabras del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, quien dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Luanco en honor a la patrona de los marineros. Posteriormente, se dio la palabra a los pregoneros de este año: Martín Artime (quien se estrenará el próximo año como rapaz de lancha) y su compañero Unai Peláez, en representación de la Sociedad deportiva Gauzón. Este colectivo, de gran arraigo y marcado acento marinero, fue designado como "Fato del año" en las pasadas fiestas del Socorro y tiene encomendado dar la bienvenida a las fiestas del Carmen.

Noticias relacionadas

Tras el chupinazo festivo, el programa indicaba el lanzamiento de los fuegos artificiales desde la playa de Santa Marina de Luanco y, a su fin, el inicio de la primera verbena en el puerto nuevo con la actuación de "Panorama city". Este jueves se celebra el día grande con la misa del Carmen a las 18.00 horas y la posterior procesión marinera por las aguas de la bahía de Luanco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
  2. Dos heridos muy graves tras la colisión entre un camión y un turismo en Corvera
  3. La historia de Samba Guene: de ser marinero en el norte de Senegal a regentar uno de los bares con más historia de Luanco
  4. Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
  5. La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
  6. Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado
  7. Betty Ewan, organizadora del Ewan y monitora de yoga: 'Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar
  8. Un delincuente multirreincidente cae en Avilés tras robar equipos de sonido de una furgoneta y asaltar una sidrería de Villalegre

Luanco viste de mahón y honra a "Roxo Peluca" en un pasacalles por El Carmen

Luanco viste de mahón y honra a "Roxo Peluca" en un pasacalles por El Carmen

La Virgen del Carmen de Avilés ya está en la iglesia de San Antonio

La Virgen del Carmen de Avilés ya está en la iglesia de San Antonio

De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo

De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo

Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos

Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos

Avilés afronta la renovación de uno de sus accesos más transitados con la licitación de las obras entre Los Canapés y la plaza de los Oficios

Avilés afronta la renovación de uno de sus accesos más transitados con la licitación de las obras entre Los Canapés y la plaza de los Oficios

Avilés impulsa una reforma integral de la Escuela de Artes y Oficios con una inversión de 336.000 euros para eliminar barreras y modernizar sus instalaciones

Avilés impulsa una reforma integral de la Escuela de Artes y Oficios con una inversión de 336.000 euros para eliminar barreras y modernizar sus instalaciones

L' Arena Music Experience cancela su primera edición prevista para este mes en San Juan de La Arena

L' Arena Music Experience cancela su primera edición prevista para este mes en San Juan de La Arena

Los vecinos del barrio de Garajes denuncian que llevan más de tres semanas sin alumbrado público tras un robo de cable

Los vecinos del barrio de Garajes denuncian que llevan más de tres semanas sin alumbrado público tras un robo de cable
Tracking Pixel Contents