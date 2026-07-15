«Es una pena», hablan los clubes sobre el naufragio del macroproyecto deportivo en Truyés

«No es una buena noticia», «Es una pena». Así han calificado varios clubes de Avilés y Corvera la caída del proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés en terrenos de Truyés, en el entorno de Los Balagares. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, trasladó este lunes a representantes de clubes del concejo los planes previstos ahora para esa zona: la construcción de una pista de atletismo y un campo de fútbol, unas medidas que fueron aplaudidas.

El Ayuntamiento ya inició la licitación para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la pista de atletismo, destinando 800.000 euros ya reservados. Fernández manifestó además que si después del verano se descarta totalmente la construcción de la Ciudad Deportiva, también se construirá un campo de fútbol.

«No es una buena noticia para la comarca en general, estaremos a la expectativa de lo que ocurra en el futuro», manifestó el presidente de la Atlética Avilesina, Gerardo González, preocupado por la situación. En la misma línea, Felipe Blanco, gerente de Fundavi (Fundación Deporte Avilés) habló de «sorpresa, desilusión y una mala noticia para toda la comarca». «Era un proyecto que tenía muy buena pinta y que llegaba para llenar un vacío de instalaciones en la zona. Más allá de lo deportivo, aquellos deportistas que vienen a competir a Avilés ya no tendrían que irse lejos para descansar. En definitiva, una pena», señaló Blanco.

En Corvera, Paco Fernández, que es el presidente de la Escuela Multideportes de Corvera, tildó de «pena» la imposibilidad de llevar a cabo la Ciudad Deportiva, sin embargo, confía en que la pista de atletismo «prometida por el Alcalde» sea una realidad «muy pronto». «Llevamos muchos años demandando esa pista de atletismo y que se ejecute cuanto antes, porque la necesitamos como agua de mayo; estamos entrenando en el parque Europa y no podemos seguir así», señaló el responsable del club que incluye atletismo.

Israel Andrés Martín, presidente del Club Deportivo Los Campos, se refirió al campo de fútbol prometido por el regidor en la reunión del lunes. «Llevamos tiempo demandando un campo de fútbol más en el concejo porque La Marzaniella se nos queda pequeño, esperemos que se lleve a efecto», señaló.

Si el Real Avilés decide retomar el proyecto, el Ayuntamiento de Corvera está dispuesto a estudiar una nueva propuesta, para adaptar el ámbito de actuación a la superficie disponible una vez construida la pista de atletismo y estableciendo unas nuevas condiciones de adjudicación que aporten mayores garantías, entre ellas que la adquisición de los terrenos se realice mediante un pago único. Es decir, a los 60.000 metros de esta primera operación fallida, habrá que restar los 14.000 que ocupará la pista de atletismo, matizó el regidor corverano.

Juan Carlos García, presidente del Navarro club de fútbol, manifestó que el «proyecto era complicado desde el principio»: «¿Cuánto lleva el Real Oviedo peleando para tener una ciudad deportiva? Lo más importante ahora es que no se desanimen y que sigan centrados en el rendimiento deportivo para mantener la línea ascendente de la entidad. Han demostrado que tienen voluntad, pero cuando se involucra a empresas y grandes cantidades de dinero es complicado. No obstante, en Avilés no podemos quejarnos de instalaciones deportivas y, por otra parte, el club se queda en la ciudad».

Alberto Domínguez, responsable del Remo Corvera, dejó claro que «es una pena que la Ciudad Deportiva no salga adelante». «Supondría un gran impulso para el concejo. Si van a ejecutar la pista de atletismo es una buena noticia, ya tienen firmado los papeles para ello». Israel Blanco, responsable de Balonmano Corvera, destacó que a su club el proyecto no le influye: «Como corverano veo positivo que esos terrenos sigan siendo municipales. Todo lo que sean instalaciones municipales, mejor que privadas».