Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos

La tranquilidad habitual de la mañana de este miércoles se quebró en Avilés por un incidente ocurrido entre los barrios de Versalles y Puerta de la Villa, donde un hombre de unos 30 años generó momentos de tensión al esgrimir supuestamente un objeto punzante delante de una mujer y sus dos hijos. El episodio provocó inquietud entre los vecinos y motivó la intervención inmediata de varias patrullas de la Policía Nacional, aunque finalmente se resolvió sin que se produjeran daños personales.

Los agentes acudieron con rapidez al lugar de los hechos, localizaron al implicado y consiguieron reducirlo antes de que la situación derivase en consecuencias más graves. Según las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, el protagonista del incidente es un varón de unos 30 años con las capacidades de relación mermadas y dificultades incluso para comunicarse verbalmente, una circunstancia que estaría en el origen de lo sucedido. Una vez controlado por los policías, fue atendido por los servicios sanitarios para valorar su estado.

Tras la intervención, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín, donde recibió atención especializada. La actuación de los agentes permitió resolver el episodio sin que la mujer, sus dos hijos ni las personas que se encontraban en las inmediaciones sufrieran lesiones y facilitó que la normalidad regresase a la zona.

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Los robos con violencia e intimidación y los robos con fuerza registraron un descenso en Avilés durante el primer trimestre de 2026. Los primeros bajaron de 22 a 10, mientras que los segundos pasaron de 35 a 25. En términos generales, la criminalidad descendió ligeramente en la ciudad, con 545 infracciones penales, dos menos que en el mismo periodo de 2025, lo que representa una bajada del 0,4%. La criminalidad convencional disminuyó un 6,8%, con 397 delitos, mientras que la ciberdelincuencia aumentó un 22,3%, hasta alcanzar los 148 casos. Los hurtos, por su parte, aumentaron ligeramente, de 109 a 113.