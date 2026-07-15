"Tierra Santa" y "La Frontera" lideran el cartel de La Mar de Ruido, que llega a su 22ª edición en Avilés

La Mar de Ruido volverá a llenar de música el parque del Muelle. La cita con el rock de agosto en Avilés afrontará los días 14 y 15 del mes su vigésimo segunda edición y lo hará con dos buques insignia, la emblemática banda de heavy metal "Tierra Santa" y el rock de "La Frontera". Este último concierto fue adelantado hace días por LA NUEVA ESPAÑA. El cartel contará con ocho artistas nacionales e internacionales. El festival se desarrollará en el parque del Muelle, que ha sido el escenario principal durante toda su andadura salvo los años de pandemia.

Los conciertos serán gratuitos y no solo se desarrollarán en el quiosco del Parque del Muelle. Por segundo año consecutivo, la actividad musical comenzará cada jornada en el Menéndez Stage, para dar protagonismo a bandas locales y amenizar las transiciones y descansos entre los distintos directos de la programación.

La jornada del viernes 14 de agosto estará marcada por los sonidos más contundentes del metal. El broche de oro de este primer día lo pondrá Tierra Santa, una de las formaciones más influyentes en la historia del heavy metal en castellano. Los riojanos llegarán a Avilés con su cuidada unión de líricas épicas e históricas y la fuerza instrumental del metal tradicional. Antes de que los "Tierra Santa" conquisten el Muelle, actuarán a los avilesinos Zernías, seguidos por el grupo Ritual, una banda tributo a "Ghost" que promete una recreación de la atmósfera mística, la cuidada escenografía y la teatralidad de la formación sueca original repasando sus grandes éxitos. El pistoletazo de salida de este primer día en el escenario Menéndez Stage correrá a cargo de la banda local The Hazers.

La Frontera será el cabeza de cartel del sábado 15. La banda de Javier Andreu liderará una noche que promete ser un viaje de nostalgia y energía. La banda revivirá himnos de su trayectoria como "Duelo al Sol" —con la que conquistaron el Festival de rock de Madrid en 1985— y temas incombustibles como "La ciudad", "El Límite" y "Judas el Miserable". La escena internacional estará representada esa misma noche por los británicos Nine Below Zero, una banda nacida en pleno auge del punk-rock inglés y que buscó sus influencias en el blues de Chicago y en otros grandes de la historia de la música como John Mayall, "The Who" y "The Kinks". El cartel del sábado se completará con Pedrá, un tributo a "Extremoduro" llegado desde Plasencia. La banda encargada de abrir la jornada a las 20.00 horas y de amenizar los descansos entre bandas será The Refugees.

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El festival La Mar de Ruido ha sido uno de los tres grandes eventos de agosto que se presentó al concurso de concurrencia competitiva impulsado por el Ayuntamiento de Avilés para este verano.