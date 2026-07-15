Vandalizan la famosa casa del Ratoncito Pérez en Avilés: los cacos rompen el cristal y "secuestran" al popular ratón

La casa del Ratoncito Pérez del Pasaje del Bollo ha sido vandalizada. Fue hace días. Nadie sabe quién pudo asaltar y robar en ese espacio que hace las delicias de los niños desde su instalación hace un año. Los asaltantes rompieron primero la pantalla de metacrilato que protegía la "vivienda" en la que "habitaba" el más conocido de la saga los Pérez, el roedor que acumula miles y miles de los dientes que se le caen a los niños y les devuelve regalos. Pues bien, los cacos no solo rompieron el cristal que protegía la casa, sino que "secuestraron" al protagonista, a la figura del Ratoncito Pérez y al diente de gran tamaño que portaba en una de sus patas. "Será necesario reponer las figuras desaparecidas", indicaron fuentes municipales. Es más, el Ayuntamiento ha se ha puesto manos a la hora para intentar reparar el daño causado.

Profesorado de la Factoría Cultural se ha remangado ya para reelaborar las piezas sustraídas pero por el momento no se han marcado plazos para su finalización. El diorama es obra de Carmen Moreno San Román y Miguel Ángel Barrio, que es profesor de impresión 3D en la Factoría. Ambos idearon la vivienda del Ratoncito Pérez, con todo lujo de detalles que hacía las delicias de los pequeños, no solo de los avilesiunos también de los visitantes que se acercan a la ciudad en diferentes épocas del año. La casa del popular roedor que ha sido retirada para prevenir de más actos vandálicos cuenta con una cama, una mesa, una silla, cuadros, espejos y hasta jarrones de flores.

El Ayuntamiento ha lamentado el acto vandálico y el "secuestro" del Ratoncito Pérez y próximamente también colocará una nueva pantalla de metacrilato para proteger este espacio con la esperanza de que se mantenga intacto. "Desde el Ayuntamiento lamentamos que un acto incívico como este haya privado temporalmente a los niños y niñas de Avilés de un lugar tan entrañable y querido por las familias", expresaron este miércoles fuentes municipales.

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La iniciativa surgió en el marco de la Noche Blanca avilesina de 2025, cuando la Factoría Cultural buscaba mostrar las posibilidades y usos de la impresión 3D. Además de una intervención artística, ese espacio nació como un juego. Un juego en el que el objetivo era encontrar dónde había hecho el roedor su nueva casa. Pero el misterio duró poco, porque se viralizó en redes sociales. Ya conocido el lugar donde habita el Ratoncito Pérez en el Pasaje del Bollo, junto a la calle La Muralla, ese espacio se ha convertido en el último año en uno reclamo más para conocer la ciudad.