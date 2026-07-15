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Los vecinos del barrio de Garajes denuncian que llevan más de tres semanas sin alumbrado público tras un robo de cable

Los residentes reclaman una actuación urgente del Ayuntamiento de Avilés, alertan del aumento de la sensación de inseguridad y aseguran que la falta de respuesta está favoreciendo nuevos actos delictivos en la zona

El barrio de Garajes, donde se encuentra el Mercadona.

El barrio de Garajes, donde se encuentra el Mercadona. / Mara Villamuza

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Pelayo Méndez

Avilés

Los vecinos del barrio de Garajes han denunciado este miércoles que varias calles permanecen sin alumbrado público desde hace más de tres semanas como consecuencia de un robo de cable, una situación que consideran "difícil de entender y, sobre todo, de justificar". Los residentes lamentan que, pese al tiempo transcurrido, todavía no se haya restablecido un servicio esencial y aseguran que la falta de iluminación está condicionando seriamente su vida cotidiana.

Según explican, la ausencia de luz obliga a numerosos vecinos a salir de sus casas con linternas o utilizando la iluminación del teléfono móvil para realizar actividades tan habituales como pasear al perro, regresar del trabajo o caminar por el barrio. "No pedimos privilegios ni un trato especial. Exigimos lo mismo que cualquier ciudadano: calles iluminadas, seguridad y una respuesta ágil por parte de la administración", señalan los residentes, que consideran que la situación provoca una "evidente sensación de inseguridad".

Los vecinos añaden que el problema se agravó, cuando se produjo un nuevo robo de cable en otras calles del barrio. A su juicio, la demora en la reparación y la falta de medidas están contribuyendo a que este tipo de hechos se repitan. "La inacción solo está favoreciendo que el problema se agrave", sostienen en su denuncia pública, en la que reclaman una actuación inmediata para evitar que más zonas se queden completamente a oscuras.

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Los residentes también cuestionan el diferente trato que reciben algunas zonas del municipio. "Si esto estuviera ocurriendo en pleno centro de Avilés, ¿seguirían esas calles más de tres semanas sin alumbrado público? Nos cuesta creerlo", afirman. Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Avilés que restablezca cuanto antes la iluminación y recuerdan que "pagar impuestos lo hacemos todos, vivamos donde vivamos", por lo que advierten de que la paciencia de los vecinos hace tiempo que se ha sobrepasado.

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