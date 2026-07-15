La Virgen del Carmen de Avilés ya está en la iglesia de San Antonio
La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen organiza mañana la misa y procesión marítima en Avilés en honor a su patrona
M. M.
La Cofradía de nuestra Señora del Carmen de Avilés trasladó esta tarde la imagen de la Virgen del Carmen de su templo, el de San Nicolás de Bari, a la iglesia de San Antonio de Padua, en proción.
Mañana, jueves, festividad de Nuestra Señora del Carmen, se celebrará a las 12.00 horas la misa en la iglesia de San Antonio de Padua. Por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la misa de campaña en el puerto del Centro Niemeyer, organizada por la Asociación Lepanto Veteranos de la Armada, tras la cual se desarrollará la tradicional procesión marítima.
A las 21.45 horas se iniciará el traslado de regreso hacia la parroquia de San Nicolás de Bari desde la Iglesia de San Antonio de Padua. Ya a las 23.30 horas se rezará el Santo Rosario y, a medianoche, se entonará la tradicional Salve a la Virgen. Los actos concluirán con el canto en la calle Galiana ante la hornacina de la Virgen y la celebración de la danza prima en la plaza del Ayuntamiento.
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