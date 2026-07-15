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Vox Avilés pone el foco en Arcelor, el Parque de Ferrera y el Certamen de San Agustín: "Frente a la propaganda, presentamos propuestas concretas"

La formación preguntará en el próximo Pleno por los avances del proyecto de la futura acería eléctrica, reclamará información sobre la estabilidad del muro del parque y planteará mantener la cita ganadera mediante medidas excepcionales

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, en la plaza de España.

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, en la plaza de España. / Iyana Domínguez

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Pelayo Méndez

Avilés

El Grupo Municipal de Vox defenderá en el próximo Pleno de Avilés un paquete de iniciativas con el que pretende poner el foco en la protección de las tradiciones, la transparencia en la gestión municipal y diversas demandas vecinales. Entre las propuestas destaca la petición de que el Ayuntamiento estudie fórmulas para garantizar la celebración del Certamen de Ganado de San Agustín 2026, explorando medidas excepcionales que permitan mantener el evento con especies ganaderas distintas a la bovina, siempre que se preserve la salud animal.

La formación también solicitará al equipo de gobierno que dé cuenta de las conclusiones obtenidas tras la Bienal Climática en relación con los planes de ArcelorMittal para la futura acería eléctrica de Avilés, un proyecto que considera estratégico para el futuro industrial del concejo. Asimismo, preguntará por el estado del muro del Parque de Ferrera, reclamando información sobre las inspecciones técnicas realizadas y las conclusiones alcanzadas respecto a su estabilidad y a la seguridad de los usuarios.

En el ámbito cultural, Vox defenderá la implantación de un sistema de evaluación objetivo que permita medir la asistencia, el impacto económico y el grado de satisfacción ciudadana de los eventos organizados o financiados por el Ayuntamiento. Además, pedirá que se refuerce la difusión de la programación cultural y festiva del verano a través de distintos canales de información para facilitar el acceso de los vecinos.

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La portavoz municipal de la formación, Arancha Martínez, aseguró que su grupo mantiene una línea de trabajo basada en propuestas concretas. "Seguimos ejerciendo una oposición útil, centrada en los problemas cotidianos de los vecinos, en la defensa de nuestras tradiciones, en la transparencia en el uso del dinero público y en la protección de la actividad industrial y del empleo en Avilés. Frente a la propaganda, nosotros presentamos propuestas concretas y exigimos respuestas claras al equipo de gobierno", concluyó.

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