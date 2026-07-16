Avilés licita un programa de acompañamiento para 40 personas mayores con el objetivo de luchar contra el aislamiento social

El Ayuntamiento de Avilés ha dado un nuevo paso en su estrategia contra la soledad no deseada con la salida a licitación de un servicio destinado a acompañar a personas mayores que ya sufren situaciones de aislamiento social. El contrato, con un presupuesto de 58.424,4 euros y una duración de un año, permitirá atender hasta a 40 personas, a las que se ofrecerá apoyo tanto en sus actividades cotidianas como en su integración en los recursos comunitarios y en la vida del municipio. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de julio.

La iniciativa pretende complementar el trabajo que ya desarrollan los Servicios Sociales municipales mediante un acompañamiento personalizado que favorezca la creación de redes de apoyo, reduzca el aislamiento y fomente la participación comunitaria de los usuarios. El programa contempla intervenciones en el domicilio, llamadas de seguimiento, acompañamientos a centros de salud, actividades culturales o gestiones administrativas, así como el diseño de un plan individualizado para cada beneficiario con objetivos, seguimiento y evaluación.

La concejala de Mayores, Ana Suárez Guerra, explicó que este contrato supone "un paso más allá en el abordaje de la soledad no deseada buscando disminuir su impacto en las personas que la sufren". La edil subrayó que "ya no hablamos de situación de riesgo ni de prevención, sino de un abordaje que hay que hacer en esas personas que ya tenemos detectadas como hombres y mujeres de Avilés que están sufriendo el impacto de la soledad en su vida. Este es el objetivo de este programa que ahora sale a licitación".

Además del acompañamiento individual, el servicio impulsará la creación de vínculos comunitarios mediante la identificación de recursos del entorno, la colaboración con asociaciones, entidades de voluntariado o centros de mayores y la organización de actividades grupales como excursiones, visitas o encuentros que favorezcan la socialización. El objetivo es que las personas atendidas puedan construir relaciones estables, mantener su autonomía y mejorar su calidad de vida más allá de la intervención profesional.

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Suárez Guerra recordó que este proyecto parte de un trabajo previo de análisis de la realidad social de la ciudad. "Tiene unas pautas y un desarrollo metodológico muy claro en relación con la valoración, detección y estudio de la situación de vida y de sus causas", señaló, precisando que la actuación se centrará en el "acompañamiento y el acogimiento en la red comunitaria". La concejala añadió que la fase inicial permitió elaborar un "mapa de calor" sobre la incidencia de la soledad en los distintos barrios de Avilés, así como desarrollar actuaciones de prevención e implicar a los diferentes agentes comunitarios del municipio.