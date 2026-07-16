Baeza compara al "resistente" Principado con el gobierno cántabro, "que acompaña a quien invierte"

Diego Baeza, presidente del Real Avilés, no se resigna a que fracase su proyecto Centro Deportivo Asturias Sports City, y ayer cargó de nuevo contra el Gobierno regional asturiano, al que comparó con el de la vecina Cantabria. Según él, mientras el del Principado se resiste a avanzar, la cántabra "acompaña a quien invierte y genera empleo". Aún así, insiste en que seguirá buscando "la fórmula" para desarrollar su proyecto en Asturias.

El presidente del Real Avilés anunció el pasado lunes en un comunicado en redes sociales que abandonaba el macroproyecto de la ciudad deportiva en Corvera por falta de apoyo del Principado. Y apuntó en concreto a la Oficina Económica de Presidencia, que se encarga de atraer proyectos estratégicos. Según Baeza, sus socios, el fondo de inversión Stoneweg y la empresa NSN, consideraban "imprescindible" el respaldo "institucional" del Gobierno regional, que se lo había negado pese a tratarse de un proyecto "estratégico para Avilés y para Asturias", insistió en varias ocasiones.

El Principado respondió de inmediato que se le habían ofrecido distintas alternativas, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y de Asturgar, pero que habían sido rechazadas.

En realidad, y según las distintas fuentes consultadas, los socios pedían al Principado un convenio público-privado por el que el Gobierno regional aportaría 2,5 millones de euros en diez años, a razón de 250.000 euros anuales. La cifra global es el equivalente al coste de los terrenos de Truyés en los que se construirá el centro deportivo. Y nunca solicitaron formalmente que su proyecto se considerara "estratégico", entre otras cosas porque apenas cumpliría uno o dos requisitos.

"Curioso"

Diego Baeza escribió ayer en su cuenta de X que es "curioso". "No todas las administraciones entienden su papel de la misma forma. Algunas creen que están para acompañar a quienes invierten y generan empleo", en referencia a Cantabria. Y seguía: "Otras parecen convencidas de que su función es poner a prueba su resistencia. Los resultados, normalmente, hablan por sí solos", en el caso del Principado.

El Gobierno de Cantabria ha iniciado la tramitación de un proyecto para construir una piscina de olas de última generación en Ribamontán al Monte, una actuación que contará con más de 40 millones de euros de inversión privada.

Pese a toda la decepción generada tras no llegar a un entendimiento entre las partes, Diego Baeza no desistirá en su empeño de sacar adelante un proyecto en el que llegó a asegurar que la inversión superaría los 32 millones de euros. Con el apoyo de sus socios internacionales, Stoneweg y NSN, el empresario buscará un nuevo espacio. “Esto no es un punto y final para nosotros, seguiremos buscando fórmulas para atraer inversión a nuestra tierra”, concluyó.

El alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández, también aseguró que tenían la puerta abierta si se replanteaban su decisión y decidían finalmente construir en el concejo, aunque esta vez pondría como condición un pago único por el precio del suelo, y no dos como en esta ocasión.

Los instrumentos de apoyo del Principado

El Principado tiene varias herramientas o instrumentos con los que apoyar la implantación de proyectos empresariales en la región. Al parecer, ninguno de ellos fue válido para que los socios inversores del presidente del Real Avilés, Diego Baeza, desarrollaran su Centro Deportivo Asturias Sports City. Son los siguientes:

La Sociedad Regional de promoción (SRP). Su finalidad es impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por empresas asturianas a través de la participación minoritaria y temporal en su capital social y de la concesión de préstamos, preferentemente participativos. Sus líneas de trabajo se centran en proyectos de especial interés para la región que contengan algún elemento diferenciador de los que ya existen, proyectos innovadores de empresas de base tecnológica fruto de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, otros proyectos con un importante componente innovador con respecto al tejido empresarial actual de la región, y planes de internacionalización de la actividad de una empresa.

Asturgar. Es la sociedad de garantía recíproca. Actúa coo una entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es facilitar la financiación a pymes, autónomos y emprendedores asturianos, mediante la concesión de avales para sus negocios. Tienes varias líneas de financiación: los préstamos AQUISGRÁN; el anticipo de subvenciones de la Agencia Sekuens, y una línea de avales.

Los proyectos estratégicos

Para ser considerado por el Principado un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), lo que permite acelerar los trámites administrativos legales para poner en marcha la iniciativa, se deben cumplir requisitos cualitativos y cuantitativos.

En el caso de las cualitativas, hay que acreditar al menos dos requisitos de los siguientes: generar o ampliar cadenas de valor añadido en el sector productivo; innovación y digitalización; cohesión territorial y social; reconversión de actividades en declive a sectores emergentes o enmarcarse en la transición energética y la sostenibilidad.

En cuanto a las condiciones cuantitativas, hay que cumplir al menos un requisito de los siguientes: crear 100 empleos directos en tres años; una inversión superior a 30 millones de euros en dos años, y mantener al menos 200 empleos directos durante tres años.