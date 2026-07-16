La climatología obliga a suspender la procesión marítima por la ría de Avilés y cambia de ubicación la misa de campaña
La ceremonia que se iba a celebrar a las 18.30 horas en el Niemeyer, se traslada a la Iglesia de San Antonio, en la plaza de Carlos Lobo
Claudia Serantes
La lluvia cambia los planes de la Virgen del Carmen en Avilés. La misa de campaña y la posterior procesión por la ría se han suspendido debido a las condiciones climáticas adversas que, según las previsiones, se mantendrán durante toda la tarde en la comarca.
La salida de la imagen de la Señora del Carmen queda definitivamente suspendida, pero la ceremonia cambia de ubicación. La misa, que en primera instancia se iba a celebrar en el Niemeyer, tendrá lugar en la Iglesia de San Antonio, ubicada en la plaza Carlos Lobo. Pese al traslado, el horario se mantiene.
La Asociación Lepanto Veteranos de la Armada confirmó, a primera hora de esta tarde, que, si la lluvia remite, la programación posterior a la misa de campaña no sufrirá modificaciones. Está previsto que a las 21:45 horas se inicie el traslado de regreso hacia la parroquia de San Nicolás de Bari desde la Iglesia de San Antonio de Padua. A las 23:30 horas se rezará el Santo Rosario y, a las 00:00 horas, se entonará la tradicional Salve a la Virgen. Los actos concluirán con el canto en la calle Galiana ante la hornacina de la Virgen y la celebración de la danza prima en la plaza del Ayuntamiento.
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