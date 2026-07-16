La cofradía del Carmen de Salinas suma ochenta nuevos cofrades

La cofradía del Carmen de Salinas superó los 800 miembros tras sumar a cerca de 80 nuevos cofrades, con una destacada presencia de jóvenes, que recibieron ayer sus medallas de manos del hermano mayor, Lucas Oraá. El acto llenó por completo la parroquia local en la víspera festiva en honor a la patrona de los mares. Posteriormente, las calles de Salinas acogieron la procesión del estandarte junto a la Banda de Gaitas de Castrillón. A medianoche se cantó la tradicional "Salve" con la soprano Teresa Rodríguez. Hoy el acto central comenzará a las 19.00 horas con la eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Luego, procesión y bendición de las aguas en la playa.