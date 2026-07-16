El Conservatorio Julián Orbón abre la preinscripción para sus talleres dirigidos a menores de 6 y 7 años

El Conservatorio Municipal Julián Orbón de Avilés abrió este jueves el plazo de preinscripción para una nueva edición de sus talleres de iniciación musical, una propuesta dirigida a niños y niñas nacidos en 2019 y 2020, de 6 y 7 años, que permitirá a los más pequeños dar sus primeros pasos en el mundo de la música antes de acceder a las enseñanzas regladas, cuyo ingreso está fijado a partir de los ocho años. Las familias podrán presentar sus solicitudes hasta el 10 de septiembre, tanto de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés como presencialmente en cualquier registro oficial. Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de preinscripción.

La actividad se desarrollará entre los meses de octubre y mayo, con una hora de clase semanal, y tendrá un coste de 145 euros, al que podrán aplicarse las bonificaciones previstas en la ordenanza municipal. El objetivo de estos talleres es que el alumnado pueda conocer distintos instrumentos musicales, desarrollar una primera base formativa y orientar la futura elección del instrumento que desee estudiar. El programa incluye contenidos relacionados con la expresión corporal, la expresión vocal, la audición musical, el ritmo, las cualidades del sonido y la improvisación musical.

Desde el conservatorio recuerdan que estos cursos no dan acceso directo a las enseñanzas regladas, ya que la admisión depende de la Consejería de Educación y requiere superar una prueba de aptitud, además del posterior sorteo para la asignación del instrumento. Aun así, el director del centro, Carlos Galán, destaca que la experiencia de años anteriores es "positiva" y asegura que "la mayoría del alumnado que participa en estos talleres termina incorporándose posteriormente a los estudios oficiales del conservatorio". El pasado curso participaron 26 niños y niñas.

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Con esta iniciativa, el Conservatorio Julián Orbón busca responder a la demanda de las familias que desean que sus hijos comiencen el contacto con la música antes de la edad establecida para cursar estudios oficiales. El calendario prevé la publicación de las listas provisionales de admitidos el 14 de septiembre, la resolución definitiva el 17 de septiembre y el periodo de inscripción entre los días 18 y 23 de septiembre, antes de la asignación definitiva de grupos y horarios a finales de ese mismo mes.