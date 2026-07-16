La digitalización del agua permitirá anticipar problemas de abastecimiento y reducir el impacto de los alivios en la ría de Avilés gracias a una inversión de 10,6 millones

La directora general del Agua, Vanesa Mateo, visitó este jueves en Avilés, junto al gerente de CADASA, Manuel Gutiérrez, y representantes municipales, las actuaciones desarrolladas dentro del PERTE de digitalización D'AUA, un proyecto que ha supuesto una inversión de 10,6 millones de euros, de los que 6,5 millones proceden de fondos europeos Next Generation. La visita tuvo lugar en el aliviadero 1.5 de la ría, una de las infraestructuras donde se ha desplegado la nueva tecnología para controlar en tiempo real el comportamiento del sistema de saneamiento y mejorar la gestión del agua en una aglomeración urbana de 137.000 habitantes.

La responsable de la dirección del proyecto, Patricia García, explicó que la actuación ha permitido digitalizar tanto el abastecimiento como el saneamiento en los municipios de Avilés, Castrillón, Carreño, Corvera e Illas. En el caso del abastecimiento, se ha intervenido en más de 50 instalaciones, entre ellas las presas de Tanes y Ríoseco, depósitos municipales y captaciones, incorporando sistemas capaces de controlar el caudal, el volumen y la calidad del agua. "Con todo ello hemos conseguido tener datos de caudal y de calidad de todo el recurso disponible", destacó García, quien añadió que toda esa información se centraliza en una plataforma digital y también se remite al repositorio de datos de la Dirección General del Agua.

En materia de saneamiento, el proyecto se ha centrado especialmente en el sistema de la ría de Avilés, donde se han digitalizado 39 instalaciones entre bombeos y aliviaderos. El objetivo pasa por conocer con precisión el número de episodios de desbordamiento, el volumen de agua vertida y su calidad, una exigencia derivada de la normativa europea vigente desde 2023. "Todo esto redundará en una mejor gestión, en una posibilidad de prever sucesos y, por supuesto, en disponer de conocimiento para futuras actuaciones", señaló Patricia García, quien recordó que también se han renovado equipos en la EDAR de Maqua para mejorar el seguimiento del sistema.

La IA echa un cable

Una de las principales novedades del PERTE es el desarrollo de herramientas de investigación e inteligencia artificial junto a la Universidad de Oviedo. A partir de series históricas de datos de lluvias, mareas y funcionamiento de la red, los investigadores han elaborado modelos matemáticos capaces de anticipar el comportamiento de los alivios sin necesidad de instalar sensores físicos en todos los puntos. "Han conseguido una capacidad de predicción para conocer cómo va a comportarse la calidad del alivio y el caudal con datos virtuales", destacó Patricia García sobre un sistema que permitirá optimizar la gestión futura de la red.

Vanesa Mateo enmarcó la actuación dentro de la estrategia autonómica de digitalización del agua, que también ha dado lugar a proyectos similares en Oviedo y Gijón. "Lo que buscamos es tener conocimiento. Puedes planificar con cálculos o puedes planificar con conocimiento de cómo se están comportando las cosas y para eso es la digitalización", afirmó. La directora general explicó que la información obtenida mediante sensores permitirá anticipar posibles escenarios de escasez de agua, detectar pérdidas en la red y priorizar inversiones. "Somos capaces de saber si dentro de tres meses vamos a tener un problema de escasez de agua o no", resumió.

Mateo también destacó que la estrategia no finalizará con la conclusión de este PERTE. Aunque los tres proyectos financiados con estos fondos europeos afrontan su recta final, el Principado continuará desarrollando nuevas actuaciones de digitalización dentro de la futura Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica. Además, subrayó que el uso de drones, cámaras hiperespectrales y, en un futuro, imágenes de satélite, permitirá evaluar el efecto de los vertidos sobre las masas de agua sin necesidad de realizar inspecciones presenciales continuas. "Es una línea fundamental ahora mismo en el agua a nivel europeo", indicó.

El concejal de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Avilés, Pelayo García, puso el foco en la colaboración institucional que hizo posible el proyecto y defendió el modelo comarcal con el que se presentó la candidatura. Según explicó, esa fórmula sirvió de referencia para que posteriormente fueran financiados otros PERTE similares en Asturias. "El dato es fundamental en la toma de decisiones para abordar el cambio climático y optimizar el recurso", afirmó. A su juicio, disponer de información en tiempo real permitirá afrontar la gestión del ciclo del agua desde una perspectiva mucho más predictiva, desde las captaciones hasta la depuración final.

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CADASA se desmarca

La visita también sirvió para preguntar por las conversaciones sobre una posible mayor participación de CADASA o del Principado en la gestión del agua de Avilés, un debate abierto en los últimos meses. Tanto el gerente de CADASA como el concejal avilesino rebajaron cualquier expectativa de cambios inmediatos. Pelayo García recordó que "el instrumento útil que tiene el Ayuntamiento de Avilés es Aguas de Avilés" y aseguró que "el servicio se está dando de la máxima calidad a las vecinas y vecinos". Por su parte, explicó que la colaboración entre administraciones continúa siendo habitual, pero precisó que "no hemos hecho un avance en esa cuestión, más allá de las colaboraciones habituales que mantenemos", descartando que exista por ahora ninguna novedad sobre un cambio en el modelo de gestión.