Foro Avilés carga contra el estado de Llaranes Viejo y exige al Ayuntamiento una actuación urgente para "acabar con años de carencias en el barrio"

Foro Avilés denunció este jueves el "abandono" de Llaranes Viejo por parte del Ayuntamiento de Avilés tras una visita realizada al barrio a petición de varios vecinos. La comitiva, encabezada por el presidente local de la formación, José Alfredo García, recorrió la zona acompañada por los directivos Fernando Quintanilla y Mercedes Pinto, donde, según explicó el partido, pudo comprobar "numerosas deficiencias que los residentes llevan años denunciando sin obtener respuesta municipal". Como consecuencia, la formación registró un escrito acompañado de imágenes en el que solicita al Consistorio una intervención urgente.

Entre las principales reclamaciones figuran la falta de alumbrado público por el robo de cobre en varias farolas, el mal estado y la escasez de aceras, la suciedad, la existencia de zonas con maleza y ratas, la circulación de vehículos a gran velocidad, los daños que sufren algunos coches al acceder a la calle principal y una, a su juicio, "insuficiente" presencia policial, que relacionan con los numerosos robos registrados en viviendas del barrio. "No puede ser que vecinos de la ciudad vivan sin luz pública", afirmó García Fernández del Viso, quien también calificó de "inconcebible que tengan que limpiar sus propias aceras y que sufran para cruzar la calle" mientras los vehículos "campan a sus anchas" por la falta de medidas para reducir la velocidad.

El dirigente de Foro sostuvo que la situación refleja que el Ayuntamiento "da una vez más señales de olvidarse de sus vecinos" y aseguró que no se trata de un problema puntual, sino de una realidad que, según trasladan los residentes, se arrastra desde hace años. "Foro Avilés sí escucha a los vecinos de la ciudad, y queremos soluciones y no parches ante los problemas existentes", afirmó, al tiempo que garantizó que las reivindicaciones vecinales "son las nuestras" y que el partido llegará "hasta las últimas consecuencias" para reclamar mejoras que permitan equiparar las condiciones del barrio con las del resto de la ciudad.

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García Fernández del Viso defendió además que Llaranes Viejo es "una zona increíble", con potencial para atraer nuevas familias si dispone de unos servicios adecuados. Sin embargo, consideró que el barrio difícilmente podrá prosperar mientras persistan las actuales carencias, una situación que atribuyó a "la desidia y el olvido" del equipo de gobierno municipal. Por ello, Foro reclamó también la presencia del concejal de Barrio en la zona para conocer de primera mano los problemas existentes y adoptar medidas que permitan corregir los déficits denunciados por los vecinos.