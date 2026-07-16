La gran fiesta marinera de Avilés, un año más, en honor a la capitana del mar

Cada 16 de julio, los puertos y villas marineras de Asturias se llenan de emoción para celebrar el Día del Carmen, una de las festividades más arraigadas de la región. La Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de la gente del mar, recibe el homenaje de quienes durante generaciones han encontrado en ella un símbolo de protección frente a los peligros de la navegación.

En Avilés, ciudad estrechamente vinculada a su ría y a la actividad portuaria, la jornada combina tradición, religiosidad y participación popular.

La imagen de la Virgen protagoniza una solemne procesión que recorre las calles del entorno portuario antes de llegar al agua, donde tiene lugar uno de los momentos más esperados: la procesión marítima. Embarcaciones pesqueras, deportivas y de recreo acompañan a la patrona mientras hacen sonar sus sirenas en señal de respeto y devoción.

Muchas de ellas lucen banderas y guirnaldas, creando una estampa que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes. La tradición hunde sus raíces en siglos de historia.

Imagen de la Virgen del Carmen / LNE

Los pescadores encomendaban sus faenas a la Virgen del Carmen antes de salir a la mar y le agradecían el regreso seguro tras largas jornadas de trabajo. Ese vínculo espiritual se mantiene vivo, aunque la realidad del sector pesquero haya cambiado con el paso del tiempo.

La ofrenda floral al mar, en recuerdo de los marinos fallecidos, constituye uno de los actos más emotivos de la celebración y un homenaje a quienes perdieron la vida en el desempeño de su oficio. Más allá de Avilés, el Día del Carmen se celebra con especial intensidad en numerosos puertos asturianos como Candás, Luanco, Lastres, Luarca, Cudillero o Puerto de Vega.

En todos ellos, las procesiones terrestres y marítimas, las misas solemnes, la música tradicional y las actividades festivas convierten a la jornada, sin duda, en una cita imprescindible del calendario estival.

La fiesta también representa un punto de encuentro entre generaciones. Los mayores transmiten a los más jóvenes el significado de una devoción que forma parte de la identidad marinera asturiana, mientras las cofradías de pescadores, asociaciones vecinales y voluntarios colaboran para mantener viva una celebración que trasciende el ámbito religioso y se convierte en una manifestación del patrimonio cultural de la costa.