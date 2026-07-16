Mateo Eraña, actúa en agosto en el festival Songs For an Ewan Day en Salinas: "Hay muy buena música ahora, se están sacando muy buenos temas"

Mateo Eraña (Gijón, 2006) dio el paso como solista en 2023. Es un músico multidisciplinar cuyo estilo transita el pop rock. Compagina con su formación académica de flauta en Madrid, instrumento que toca desde los ocho años. A esa temprana edad comenzó también con la batería, a la que más tarde sumaría la guitarra. El próximo agosto actuará en el Songs for an Ewan day de Salinas.

¿Qué supone poder participar en el Songs for an Ewan day de Salinas?

Tocar en el Ewan supone volver a una casa para mí, porque en Salinas hice el primer disco con Juan Ewan (Juan Luis Suárez) y además es tocar en su festival, que es perfecto. Muy guay. Es en un bosque y además, si allí estoy acompañado de Juan Ewan, mejor.

Es la segunda vez que toca en este festival de Salinas, ¿tiene ganas de repetir?

Sí, tengo muchas ganas de volver a disfrutar de la experiencia porque se llena y hay un ambientazo brutal. Siempre es un excelente concierto el Ewan y además con muy buena gente. La verdad, tengo muchas ganas.

¿Podría avanzar algo del espectáculo que va a traer al Ewan?

Va a ser una banda de rock, de amigos, sonando muy fuerte en el escenario y se subirá a cantar alguna canción mi colega Gon Abril y los "Puño y Dragón", que coincidimos ese día en el cartel y también eso, muchísimas ganas de compartir el escenario con los grandes.

Este espacio se define a sí mismo con carácter íntimo, ¿qué sensación siente al tocar en esta cita?

Pues siento que hay como mucha más cercanía con el público que en un festival normal porque el escenario está muy cerca de la gente y eso mola: poder compartir tan cerca con la gente las canciones, es una cosa que no tienen otros festivales, por ejemplo.

Del resto de fechas que tiene programadas ¿qué nos puede avanzar?

Pues hacemos este sábado el Bombastic, luego vamos a tocar a las Dunas de Verdicio en Gozón el 31 de julio y con el Ewan cerramos el verano, hasta la gira de Salas que haremos el próximo invierno.

¿Alguna novedad musical como profesional que nos pueda adelantar?

Estoy preparando muchas canciones para lo que va a ser ya el segundo disco y, más que nada, me encuentro en fase de composición y ya grabando algunas cositas para sacar a principios del año que viene o incluso finales de este.

En Asturias actúa bastante, ¿siente el cariño de su tierra?

Completamente. Asturias es el lugar donde mejor nos reciben y donde más cantan nuestras canciones; por eso hemos querido tocar tanto este año en Asturias.

¿Qué valoración hace del panorama musical actual?

Pues para mí hay muy buena música ahora, se están sacando temas con muy buenas bandas. En Asturias hay bandas que están trabajando muy bien, están haciendo música increíble, lo están "petando". Y en el panorama español, pues hay gente muy buena como "Sanguijuelas del Guadiana" que salen ahí con una nueva música diferente.

¿Qué papel han jugado las redes sociales en el crecimiento de su carrera?

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Me sirven básicamente para conectar con la gente, para anunciar que sacas una canción, dónde tocas y eso, pero tampoco las utilizo tanto. A mí no me gustan mucho. Las utilizo para mantener el contacto con los fans principalmente.