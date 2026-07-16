La investigadora Olaya de Dios Huerta se lleva el nuevo "Jamón de Plata Negra"
La fundación Grande Covián concede este galardón a la experta en neuroncología del Instituto Carlos III
Claudia Serantes
La investigadora ovetense de la Unidad de Neurooncología del Instituto de Carlos III de Madrid, Olaya de Dios Huerta,ha sido reconocida como ganadora del premio "Jamón Plata Negra" en su décima quinta edición, un premio que concede todos los años la fundación Grande Covián.
En 2011, la sidrería Yumay y sus gastrónomos crearon el galardón "Jamón Plata Negra Grande Covián" con el objetivo de mantener la memoria y el legado del doctor e investigador Francisco Grande Covián, nacido en Colunga. El premio recibe este nombre debido a que "no todos los patas negras son ibéricos, ni todos los ibéricos son de pata negra", como bien destacó Carlos Martínez Guardado, miembro del jurado de esta edición. El galardón es, de hecho, una estatuilla con forma de pata de jamón hecha de plata negra por el ceramista asturiano Alberto Ostrada.
Como novedad en esta edición, la organización ha decidido que cada cinco años el premio será dedicado a un personaje científico asturiano; en esta ocasión, la elegida ha sido la bioquímica Margarita Salas, que ya en 2014 ganó este premio como reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la bioquímica y la biología molecular.
Olaya de Dios Huerta es investigadora en el campo de la nutrición en edad pediátrica y sus consecuencias para evitar la obesidad en personas adultas. Sus trabajos actuales en neurooncología se centran en la patología de los gliomas (tumores cerebrales). Asimismo, mantiene una especial relación con los estudios Margarita Salas, ya que fue becada por la fundación de la bioquímica. Aquellos primeros casos le han permitido desarrollar "una carrera científica que va de logro en logro", destacó Guardado.
La Fundación Grande Covián envió la propuesta de Olaya de Dios a los Gastrónomos del Yumay, que presiden Justo G. Castrillón y María Josefa Sanz. El próximo 21 de septiembre se entrega el galardón en un acto que tendrá lugar en Avilés, durante las jornadas gastronómicas del Certamen Internacional del Jamón Ibérico "Grande Covián", donde los comensales podrán degustar piezas de las cinco denominaciones de origen protegidas de jamón de la península.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
- Dos heridos muy graves tras la colisión entre un camión y un turismo en Corvera
- La historia de Samba Guene: de ser marinero en el norte de Senegal a regentar uno de los bares con más historia de Luanco
- La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado
- Betty Ewan, organizadora del Ewan y monitora de yoga: 'Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar
- Un delincuente multirreincidente cae en Avilés tras robar equipos de sonido de una furgoneta y asaltar una sidrería de Villalegre