La investigadora Olaya de Dios Huerta se lleva el nuevo "Jamón de Plata Negra"

La investigadora ovetense de la Unidad de Neurooncología del Instituto de Carlos III de Madrid, Olaya de Dios Huerta,ha sido reconocida como ganadora del premio "Jamón Plata Negra" en su décima quinta edición, un premio que concede todos los años la fundación Grande Covián.

En 2011, la sidrería Yumay y sus gastrónomos crearon el galardón "Jamón Plata Negra Grande Covián" con el objetivo de mantener la memoria y el legado del doctor e investigador Francisco Grande Covián, nacido en Colunga. El premio recibe este nombre debido a que "no todos los patas negras son ibéricos, ni todos los ibéricos son de pata negra", como bien destacó Carlos Martínez Guardado, miembro del jurado de esta edición. El galardón es, de hecho, una estatuilla con forma de pata de jamón hecha de plata negra por el ceramista asturiano Alberto Ostrada.

Como novedad en esta edición, la organización ha decidido que cada cinco años el premio será dedicado a un personaje científico asturiano; en esta ocasión, la elegida ha sido la bioquímica Margarita Salas, que ya en 2014 ganó este premio como reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la bioquímica y la biología molecular.

Olaya de Dios Huerta es investigadora en el campo de la nutrición en edad pediátrica y sus consecuencias para evitar la obesidad en personas adultas. Sus trabajos actuales en neurooncología se centran en la patología de los gliomas (tumores cerebrales). Asimismo, mantiene una especial relación con los estudios Margarita Salas, ya que fue becada por la fundación de la bioquímica. Aquellos primeros casos le han permitido desarrollar "una carrera científica que va de logro en logro", destacó Guardado.

La Fundación Grande Covián envió la propuesta de Olaya de Dios a los Gastrónomos del Yumay, que presiden Justo G. Castrillón y María Josefa Sanz. El próximo 21 de septiembre se entrega el galardón en un acto que tendrá lugar en Avilés, durante las jornadas gastronómicas del Certamen Internacional del Jamón Ibérico "Grande Covián", donde los comensales podrán degustar piezas de las cinco denominaciones de origen protegidas de jamón de la península.