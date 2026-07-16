Llamazares reta al PSOE a probar que entregó los documentos sobre la provisión de 15 millones del agua en Avilés

La batalla política por la provisión de 15 millones de euros incluida en la Cuenta General del Ayuntamiento de Avilés está lejos de apagarse. El Partido Popular respondió este jueves a las declaraciones del portavoz del Gobierno municipal, Manuel Campa, y le emplazó públicamente a acreditar que la documentación reclamada por la oposición fue realmente facilitada antes de acudir a los tribunales. Los populares mantienen que los elementos esenciales del expediente "siguen sin aparecer" y denuncian una gestión marcada por la "falta de transparencia" sobre un asunto de "enorme trascendencia económica".

La portavoz popular, Esther Llamazares, rechazó las acusaciones vertidas por Campa, quien había asegurado que el PP presentó un recurso contencioso-administrativo pese a disponer ya del material solicitado. "El señor Campa tiene una preocupante costumbre: cada vez que el Partido Popular descubre un problema o pide explicaciones, responde con insultos y ataques personales en lugar de responder con documentos", afirmó la dirigente, que insistió en que el conflicto no se resolverá con declaraciones públicas, sino mediante la entrega de pruebas, informes y expedientes.

El Grupo Municipal Popular recuerda que registró dos peticiones formales de acceso a la información, los días 28 de mayo y 21 de junio, para conocer, entre otros extremos, la denuncia presentada por Asturagua, los informes técnicos que la sustentan y el conjunto de documentos que justifican la decisión de reservar 15 millones de euros con cargo a las arcas municipales. Según denuncia la formación, el Gobierno municipal dejó transcurrir los plazos legales sin facilitar esos datos, circunstancia que motivó la presentación del recurso judicial. "Si el Gobierno está convencido de que ha actuado correctamente, la solución es muy sencilla: que enseñe la documentación. La pregunta sigue siendo la misma desde hace meses: ¿qué están ocultando?", señaló Llamazares.

El PP va un paso más allá y asegura que, una vez iniciado el procedimiento judicial, el expediente remitido al juzgado tampoco incorpora aquello que constituye el núcleo de la controversia. A juicio de los conservadores, el envío no incluye ni la denuncia, ni los informes, ni el resto de la documentación reclamada desde hace semanas. "El señor Campa dice que mentimos. Pues bien, le emplazamos a demostrarlo. Que explique cuándo, cómo y qué día entregó al Grupo Popular la denuncia que llevamos meses solicitando. No puede hacerlo porque esa documentación, sencillamente, no está", manifestó la portavoz popular.

Las declaraciones de Campa

La controversia se produce después de que el portavoz socialista defendiera que todo el material había sido remitido al Grupo Popular el 30 de junio, tres días antes de formalizar el contencioso-administrativo. Manuel Campa llegó a sostener que los archivos permanecieron sin descargarse hasta apenas un cuarto de hora antes de acudir al juzgado, calificando la actuación de "despropósito" y cuestionando si respondía a "mala fe", "incompetencia" o "falta de responsabilidad". Los populares rechazan esa versión y aseguran que nunca recibieron los documentos esenciales que llevan meses reclamando.

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Para el Partido Popular, el debate trasciende el enfrentamiento partidista y afecta directamente a la transparencia institucional, al derecho de acceso a la información de los concejales y al control de la gestión municipal. "Estamos hablando de 15 millones de euros de dinero público. Ningún concejal responsable puede votar una Cuenta General sin conocer qué documentación respalda una provisión de semejante cuantía", defendió Esther Llamazares. La formación asegura que continuará por la vía política y la vía judicial hasta obtener todas las explicaciones. "La intimidación y los insultos no justifican una provisión de 15 millones de euros. Tendrán que justificarla con la documentación, esa que están escondiendo", zanjó.