Llaranes acoge el 1 de agosto sus II jornadas del bonito en la plaza Mayor
La cita culinaria que organiza "La Sardina Arenque" ofrecerá tres platos de bonito a precios que oscilan entre los seis y los diez euros, con opción de pedido para llevar
La Plaza Mayor de Llaranes acogerá el próximo 1 de agosto “Llaranes Bonito 2026”, unas jornadas sobre el bonito que promueve el colectivo "La Sardina arenque de Llaranes". La cita se desarrollará entre las 13.00 y las 16.00 horas y cuenta con la colaboración de la concejalía de Turismo de Avilés y de la asociación de Amas de Casa de Llaranes.
"La Sardina Arenque de Llaranes" ofrecerá tres platos de bonito de la marca "Pescado de confianza de la Rula de Avilés". La propuesta de esta edición, que será la segunda desde su recuperación incluye rodaja de bonito a la plancha con pimientos asados a diez euros, rollo de bonito con guarnición de patata paja por el mismo precio y tortilla de bonito "al estilo del Río", a seis euros. Todas las raciones se servirán acompañadas de pan y, con el fin de facilitar la participación de todos los vecinos, la organización habilitará un despacho especial de pedidos para llevar.
Según destacaron desde el colectivo organizador, esta segunda edición consolida la recuperación de un encuentro festivo en memoria del antiguo presidente de la "Sardina arenque de Llaranes", José Ángel del Río Gondell. Del Río fue el precursor y alma máter de estos encuentros gastronómicos que se desarrollaban históricamente el fin de semana anterior a las fiestas de San Lorenzo de Llaranes. Según detallaron, la cita culinaria había dejado de celebrarse tras la desaparición del histórico Club Popular de Cultura Llaranes, con el fin de preservar el legado de su fundador y defender la comunidad vecinal en el barrio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
- Dos heridos muy graves tras la colisión entre un camión y un turismo en Corvera
- La historia de Samba Guene: de ser marinero en el norte de Senegal a regentar uno de los bares con más historia de Luanco
- La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado
- Betty Ewan, organizadora del Ewan y monitora de yoga: 'Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar
- Un delincuente multirreincidente cae en Avilés tras robar equipos de sonido de una furgoneta y asaltar una sidrería de Villalegre