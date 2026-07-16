Llaranes acoge el 1 de agosto sus II jornadas del bonito en la plaza Mayor

La Plaza Mayor de Llaranes acogerá el próximo 1 de agosto “Llaranes Bonito 2026”, unas jornadas sobre el bonito que promueve el colectivo "La Sardina arenque de Llaranes". La cita se desarrollará entre las 13.00 y las 16.00 horas y cuenta con la colaboración de la concejalía de Turismo de Avilés y de la asociación de Amas de Casa de Llaranes.

"La Sardina Arenque de Llaranes" ofrecerá tres platos de bonito de la marca "Pescado de confianza de la Rula de Avilés". La propuesta de esta edición, que será la segunda desde su recuperación incluye rodaja de bonito a la plancha con pimientos asados a diez euros, rollo de bonito con guarnición de patata paja por el mismo precio y tortilla de bonito "al estilo del Río", a seis euros. Todas las raciones se servirán acompañadas de pan y, con el fin de facilitar la participación de todos los vecinos, la organización habilitará un despacho especial de pedidos para llevar.

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Según destacaron desde el colectivo organizador, esta segunda edición consolida la recuperación de un encuentro festivo en memoria del antiguo presidente de la "Sardina arenque de Llaranes", José Ángel del Río Gondell. Del Río fue el precursor y alma máter de estos encuentros gastronómicos que se desarrollaban históricamente el fin de semana anterior a las fiestas de San Lorenzo de Llaranes. Según detallaron, la cita culinaria había dejado de celebrarse tras la desaparición del histórico Club Popular de Cultura Llaranes, con el fin de preservar el legado de su fundador y defender la comunidad vecinal en el barrio.