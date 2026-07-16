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Luis Piedrahita llevará al Niemeyer su nuevo monólogo sobre la libertad y el miedo

El cómico coruñés actuará el 15 de noviembre y las localidades, con un precio de 24 euros, saldrán a la venta este viernes a las 11.00 horas en la taquilla y en la web del complejo cultural

Luis Piedrahita

Luis Piedrahita / Ángel González

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Pelayo Méndez

Avilés

Luis Piedrahita regresará a los escenarios asturianos el próximo domingo 15 de noviembre para presentar en el Centro Niemeyer de Avilés su espectáculo "Apocalípticamente correcto", un monólogo en el que el humorista, escritor y mago reflexiona sobre cuestiones universales como la libertad, el destino y los temores cotidianos. Con su habitual humor blanco, cargado de ironía, el artista se pregunta si las personas son realmente dueñas de sus decisiones o si, por el contrario, todo está ya escrito.

A partir de esa premisa, Piedrahita construye un recorrido por el absurdo en el que tienen cabida asuntos tan dispares como el horóscopo, las autocaravanas, la leche de soja, las anguilas eléctricas o la libertad de expresión. El espectáculo combina palabra y una pizca de magia para demostrar que "la risa puede convertirse en la mejor herramienta contra el miedo". Con más de 25 años de trayectoria y después del éxito de montajes como "Es mi palabra contra la mía" y "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas", el cómico se subirá al escenario acompañado únicamente por un micrófono y su característico ingenio.

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Las entradas saldrán a la venta este viernes 17 de julio, a las 11.00 horas, tanto en la taquilla como en la página web oficial del complejo cultural, con un precio de 24 euros. La organización reservará además cien localidades con un descuento de dos euros para las personas asociadas al Club Cultura, con un máximo de dos por beneficiario. Esta promoción permanecerá activa hasta quince días antes de la función o hasta que se agoten las plazas disponibles.

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