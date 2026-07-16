Las obras de la carretera de Xagó arrancan con una inversión de casi 683.000 euros para mejorar la seguridad y el acceso al principal arenal de Gozón
La actuación, con un plazo de ejecución de siete meses, renovará por completo los 2,8 kilómetros de la GO-15 e incluirá nuevo firme, drenaje, señalización y medidas de protección vial
El camino hacia la playa de Xagó encara una profunda puesta al día. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias inicio este jueves las obras de renovación integral de la carretera GO-15, que une San Xuan y Las Aceñas, en el concejo de Gozón. La actuación supondrá una inversión de 682.727 euros y permitirá modernizar por completo los 2,8 kilómetros de esta vía, una infraestructura clave para acceder tanto al arenal como a Nieva y a varias zonas residenciales. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de siete meses.
La intervención contempla una mejora integral de la carretera. En una primera fase se llevarán a cabo labores de limpieza y acondicionamiento, con actuaciones sobre cunetas, márgenes y sobreanchos, además de la renovación del sistema de drenaje para favorecer la evacuación de las aguas. Posteriormente se acometerá la reparación del firme, se mejorará la visibilidad en la incorporación a la AS-329, se renovará toda la señalización y se instalarán nuevos elementos de protección y seguridad vial, con el objetivo de incrementar la comodidad y reducir los riesgos para los usuarios.
Las obras obligarán a establecer restricciones puntuales de tráfico, especialmente en el tramo comprendido entre la intersección de la GO-15 con la AS-328 y el acceso a Xagó. No obstante, el Principado subraya que tanto la entrada al arenal como el acceso a las viviendas permanecerán operativos a través del tramo de la carretera que parte de San Xuan. Además, se han habilitado itinerarios alternativos, debidamente señalizados, que discurren por la carretera del polígono de Maqua, la AS-329 y la propia GO-15 desde San Xuan.
Esta actuación se suma a otras inversiones recientes del Gobierno del Principado en la red viaria de Gozón, como la construcción de las dos glorietas de acceso a Luanco o la modernización de la GO-5, entre Cabezonera y El Pielgo. En conjunto, el Ejecutivo autonómico destaca que ha movilizado más de 2,1 millones de euros para mejorar las infraestructuras viarias del concejo y reforzar la seguridad en sus carreteras.
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