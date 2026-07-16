Las obras de la Manzana del Talento comenzarán antes de fin de año

El gran proyecto bautizado como la Manzana del Talento, un espacio único destinado a la innovación y nido de nuevas empresas de desarrollo tecnológico, empezará a ser una realidad a finales de este año, cuando está previsto que comiencen las obras. La licitación está prevista para este mismo trimestre, según las fuentes consultadas.

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens, solicitó al Ayuntamiento el pasado mes de junio la licencia urbanística para las obras de demolicición y rehabilitación de los edificios que conformaban el antiguo instituto de Valliniello. En su lugar se levantará el mayor polo de innovación y desarrollo industrial de Asturias. Un proyecto cuyo presupuesto se calcula en 6,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

El anuncio previo de licitación ya se había lanzado el pasado 3 de junio. La administración, en este caso Sekuens, utiliza esta fórmula para adelantar su intención de lanzar un concurso, de tal manera que tengan conocimiento las posibles empresas interesadas.

El objetivo inicial era que el inicio de las obras se hubiera producido en 2025 para que estuviera finalizado con la legislatura. Pero de momento ya acumula al menos un año de retraso. El Ayuntamiento de Avilés ya había aprobado en junio de 2024 la modificación de la titularidad de la cesión de uso del antiguo instituto de Valliniello, que pasó de la Consejería de Educación a la de Ciencia en Innovación. Este paso era fundamental para que el Principado, a través de Sekuens, pudiera contratar el proyecto de la "Manzana del talento y el emprendimiento industrial", como se denomina al complejo.

El proyecto

Avilés concentra el mayor número de centros de I+D+i empresariales y equipamientos tecnológicos de la región. "La Manzana del talento y el emprendimiento industrial" será un complejo de edificios en el antiguo instituto de Valliniello para acoger una aceleradora de empresas innovadoras y de base tecnológica con la particularidad de que además de contar con laboratorios propios, se ubicará junto al Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, lo que facilitará la conexión de la investigación básica y aplicada directamente a la industria.

El complejo permitirá ofrecer cursos de posgrado especializados en industria, facilitará con sus espacios impulsar nuevas líneas de investigación, y apoyar la creación y consolidación de "spin-off" con su aceleradora de empresas.

Pero además, se contempla la que ha sido bautizada como la "Casa del talento", una residencia específica en la que se podrán alojar científicos y tecnólogos que realicen una estancia en Asturias mientras desarrollan sus proyectos.

Un espacio objeto de disputa política a la espera de una solución

El antiguo instituto de Valliniello se convirtió, tras años de abandono, en una pieza codiciada en la anterior campaña electoral.

La candidata a la alcaldía del PP, Esther Llamazares, propuso convertirlo en una centro intergeneracional con viviendas unifamiliares y un centro de formación específico en cuidados a personas mayores, servicios especializados en la atención a personas con Alzheimer.

La candidata del PSOE, Mariví Monteserín, optaba a repetir como alcaldesa y por sorpresa, un sábado por la mañana, convocó a la prensa y presentó, junto al consejero de Ciencia e Innovación, Borja Sánchez, un macroproyecto innovador único en todo el país: era la Manzana del Talento.

Ambos proyectos se entendieron en el marco de la campaña electoral, suscitando dudas por la enorme inversión que cualquiera de ellos supondría para las arcas públicas.

Finalmente ganó el PSOE, y entonces, el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió a convertir en realidad un proyecto singular por sus características, e incluyó partidas en el Presupuesto regional para su ejecución.

El PP ha criticado históricamente los plazos, acusando al ejecutivo de utilizar el anuncio repetidamente como reclamo ante la ciudadanía sin que hasta el momento se vea materializado mientras las instalaciones del antiguo centro siguieron sufriendo durante mucho tiempo actos vandálicos.