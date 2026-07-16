El primer premio de la Lotería Nacional cae en Avilés y deja 300.000 euros a la serie
Cada décimo tiene un premio de 30.000 euros
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E. M. Ch.
La suerte sonríe a Avilés en el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 16 de julio de 2026. El número premiado con 300.000 euros a la serie (30.000 al décimo) es el 11312. Los reintegros corresponden a los número 2, 3 y 5. Los boletos premiados se han vendido en el Hipercor de El Corte Inglés.
Además de Avilés, este primer premio también ha dejado premiados en Granada, Albacete, Baleares o Barcelona.
El segundo premio corresponde al número 78148.
El pasado 21 de junio este mismo sorteo dejó un segundo premio en Avilés. La administraicón La Xana Dorada, ubicada en la calle Fernández Balsera, vendió 14 décimos premiados con 12.000 euros cada uno,
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