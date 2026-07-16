Los talleres del Celsius, un entretenimiento "fantástico" para los más pequeños en Avilés

El Celsius 232 no solo es un festival con mesas redondas y firmas de libros para los más fanáticos, también cuenta con actividades para los más pequeños de la casa. A lo largo de la semana, en la zona de la feria de libros, los niños pueden disfrutar de diferentes propuestas que les invitan a sumergirse de lleno en diversos mundos de fantasía y ciencia ficción. Gracias a talleres como el de historia de las runas vikingas y el de creación de personajes, celebrados este miércoles, los jóvenes pueden desarrollar su imaginación y resolver sus inquietudes.

En la plaza Domínguez Álvarez Acebal hay un gran número de puestos, donde diferentes editoriales ofrecen sus últimas novedades en libros, pero esta no es su única tarea, ya que algunos de los trabajadores también se dedican a enseñar a los pequeños.

Frente al Palacio de Balsera, está el puesto de la Asociación Cultural Hijos del Lobo, donde Nacho Rodríguez no solo atiende la caseta que cuenta con joyas e instrumentos vikingos, sino que da clases de diferentes temáticas nórdicas. Cada mañana, todos aquellos adolescentes mayores de 14 años disfrutan de una lección sobre la historia de las runas y tienen la oportunidad de escribir su nombre siguiendo el "verdadero" alfabeto vikingo.

Dos primos se acercaron a la primera clase del día. "Ayer estábamos viendo los puestos, nos llamó la atención y nos apuntamos", confesó el joven, mientras su acompañante acababa de escribir su nombre. Ambos son muy fans de la cultura vikinga: "Tengo muchos libros y, como no tengo la traducción, así sé cuáles son las letras", aseguró la adolescente mientras Nacho Rodríguez explicaba la diferencia entre varios símbolos de protección. En el mismo taller también estaba una pequeña que, junto a sus padres, vino desde Bilbao para no perderse esta importante cita con la fantasía. La participante descubrió el mundo de las runas en la pasada edición: "El año pasado vine a hacer una vela".

Imaginación sin límites

De forma casi simultánea, pegado a la iglesia de San Nicolás de Bari, se encuentra el puesto donde el escritor Adrià Moral y la ilustradora Nil López imparten un taller infantil sobre creación de personajes. Esta actividad tiene una finalidad muy concreta, como bien relata Adrià Moral: "Tenemos una saga de libros, 'El club de los prodigios', en la que aparecen monstruos y criaturas. Entonces, lo que hacemos es invitarlos a crear su propio monstruo y, en futuros libros, tal vez aparezcan esos monstruos que crean hoy". Además, el taller "estimula la imaginación, ya que pueden crear cualquier cosa, no hay límites", como bien recalca Nil López.

En una pequeña mesa junto al puesto, un grupo de menores armados con lapiceros de colores y rotuladores dibujaban sin parar todo aquello que se pasaba por sus mentes, como una joven que venía desde Cádiz para asistir por primera vez al festival. "Llevo días esperando para ver a Patricia García-Rojo", añadió la pequeña mientras diseñaba un personaje mitad hada, mitad gato. Cerca de ella, otro participante dibujaba a uno de sus personajes favoritos, una de las Tortugas Ninja con el pañuelo rojo para "hacerlo malo".

En los próximos días, el festival seguirá acogiendo un diverso número de actividades tanto para los más mayores como para los peques de la casa, todo ello sin olvidar la fantasía y la ciencia ficción como punto de unión entre las diferentes generaciones.