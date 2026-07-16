Trasladan por una indisposición a una pasajera que aterrizó en el Aeropuerto
Desde abril de 2025 el Aeropuerto de Asturias no cuenta con ambulancia propia, lo que ha llevado a más de medio centenar de intervenciones desde Avilés
S. F.
Una mujer que aterrizó en el Aeropuerto de Asturias tuvo que ser trasladada este jueves al Hospital Universitario San Agustín al sufrir una indisposición.
Esta evacuación se tuvo que llevar a cabo con un ambulancia radicada en Avilés dado que el aeródromo asturiano carece de este servicio desde el 30 de abril de 2025.
Recientemente, a comienzos de este pasado mes de junio, la persona que necesitó de la atención de la ambulancia fue un hombre de 75 años que iba a viajar a Sevilla y también sufrió una indisposición.
La empresa Aena, que atiende 46 aeropuertos de interés general en España, decidió prescindir de la ambulancia en el Aeropuerto de Asturias de tal modo que los servicios médicos han tenido que acudir al aeródromo en más de medio centenar de ocasiones desde Avilés.
“Desde que se tuvo conocimiento de esta medida, el Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha luchado para que vuelva este servicio esencial al Aeropuerto de Asturias. Hay que recordar que el Juzgado de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias, pero han hecho caso omiso a nuestra petición de responsabilidad y han recurrido la citada sentencia, lo que significa seguir sin este importante servicio”, subrayan desde UGT al respecto.
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