Atención conductores: el Ayuntamiento de Avilés prohibirá el tráfico en esta céntrica calle durante cuatro días por obras
La restricción se aplicará desde las 8.00 horas del martes 21 hasta las 18.00 horas del viernes 24 y obligará a desviarse por González Abarca para acceder a La Cámara desde Marcos del Torniello
P. M.
El primer tramo de la avenida de Alemania permanecerá cerrado al tráfico entre las 8.00 horas del martes 21 de julio y las 18.00 horas del viernes 24 para ejecutar unas obras de mejora en uno de los pasos elevados de la vía. La actuación afectará al tramo comprendido entre Marcos del Torniello y La Cámara, según informó la Policía Local de Avilés, que señala que el corte es imprescindible para acometer la renovación del pavimento del resalto situado al inicio de la avenida.
Los trabajos consistirán en la demolición del actual paso elevado, construido en adoquín, y su sustitución por otro realizado en hormigón rayado, una solución que permitirá reducir su altura y dotarlo de pendientes más suaves, con el objetivo de mejorar tanto la comodidad como la seguridad de la circulación. La intervención se centrará en el punto de encuentro entre la avenida de Alemania y Marcos del Torniello, una zona de intenso tránsito en el centro de la ciudad.
Mientras duren las obras, los conductores que circulen por Marcos del Torniello y quieran incorporarse a La Cámara no podrán realizar ese giro de forma habitual. Como alternativa, deberán continuar hasta la plaza de La Merced, girar por González Abarca y desde allí acceder a la calle de La Cámara, recorrido que estará habilitado durante los cuatro días que permanecerá vigente la restricción de tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope
- Dos heridos muy graves tras la colisión entre un camión y un turismo en Corvera
- La historia de Samba Guene: de ser marinero en el norte de Senegal a regentar uno de los bares con más historia de Luanco
- La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol
- Susto en Avilés: un hombre con un objeto punzante amenaza a una mujer y a sus dos hijos
- Betty Ewan, organizadora del Ewan y monitora de yoga: 'Aunque venga más público, el ambiente sigue siendo muy familiar
- De los escenarios a las dos ruedas: Salinas despliega su programa festivo más completo
- Un delincuente multirreincidente cae en Avilés tras robar equipos de sonido de una furgoneta y asaltar una sidrería de Villalegre