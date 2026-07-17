Atención conductores: el Ayuntamiento de Avilés prohibirá el tráfico en esta céntrica calle durante cuatro días por obras

El primer tramo de la avenida de Alemania permanecerá cerrado al tráfico entre las 8.00 horas del martes 21 de julio y las 18.00 horas del viernes 24 para ejecutar unas obras de mejora en uno de los pasos elevados de la vía. La actuación afectará al tramo comprendido entre Marcos del Torniello y La Cámara, según informó la Policía Local de Avilés, que señala que el corte es imprescindible para acometer la renovación del pavimento del resalto situado al inicio de la avenida.

Los trabajos consistirán en la demolición del actual paso elevado, construido en adoquín, y su sustitución por otro realizado en hormigón rayado, una solución que permitirá reducir su altura y dotarlo de pendientes más suaves, con el objetivo de mejorar tanto la comodidad como la seguridad de la circulación. La intervención se centrará en el punto de encuentro entre la avenida de Alemania y Marcos del Torniello, una zona de intenso tránsito en el centro de la ciudad.

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Mientras duren las obras, los conductores que circulen por Marcos del Torniello y quieran incorporarse a La Cámara no podrán realizar ese giro de forma habitual. Como alternativa, deberán continuar hasta la plaza de La Merced, girar por González Abarca y desde allí acceder a la calle de La Cámara, recorrido que estará habilitado durante los cuatro días que permanecerá vigente la restricción de tráfico.