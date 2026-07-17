El Ayuntamiento aspira a tener firmadas las bases de la nueva concesión del Suárez Puerta el 27 de julio

El protocolo general de actuaciones entre el Ayuntamiento y el Real Avilés, paso clave para poder firmar una nueva concesión de uso del Suárez Puerta, estará firmado antes del próximo 27 de julio. O, al menos, esa es la previsión del gobierno local, tal y como aseguró este viernes en el Pleno el portavoz municipal socialista, Manuel Campa. El edil afirmó que su plan es tener el acuerdo, en el que, entre otros aspectos, se determinará que el club presentará un estudio de viabilidad del proyecto de remodelación del campo, lo que le otorgará una "ventaja" de cinco puntos en una hipotética licitación de los trabajos, esté sellado para esa fecha, en la que está previsto que se produzca una reunión entre la dirección de la entidad blanquiazul y representantes de todos los grupos municipales para abordar las relaciones entre ambas instituciones. La intención de Campa es que de este encuentro también salga una fecha límite para firmar la nueva concesión, algo que, pretenden, sea una realidad antes de que finalice el año.

La situación del Suárez Puerta salió a colación en la sesión en un ruego planteado por el concejal del PP Carlos Fernández, que se refirió a la incertidumbre que ha generado entre la ciudadanía la actual explotación del estadio por parte del conjunto blanquiazul. "Pedimos al gobierno que aclare la situación jurídica del estadio. La nueva concesión debe determinar qué acciones urgentes de conservación deben ejecutarse en el Román Suárez Puerta y los plazos en los que deben afrontarse", apuntó el edil popular, que celebró además el desarrollo de esa reunión anunciada por Campa: "El convenio que está pendiente de firma es de competencia plenaria y es importante que seamos todos conocedores".

En el siguiente punto del orden del día del Pleno, Esther Llamazares, portavoz del PP de Avilés, criticó la "falta de transparencia" del gobierno en lo relativo al estadio municipal. La edil popular pidió el acceso a los expedientes relacionados con el Suárez Puerta y el proyecto de remodelación presentado hace dos semanas por el Real Avilés, con una inversión de algo más de un millón de euros, y que incluye, entre otras actuaciones, la sustitución del césped. "Ese proyecto lo conocemos a través de los medios de comunicación y del Ayuntamiento no sabemos nada, lo vamos a volver a pedir: es muy desagradable esta situación por la falta de transparencia", indicó Llamazares.

Manuel Campa aclaró a la portavoz popular que para ejecutar diversas acciones en el campo de fútbol, de titularidad municipal, el Ayuntamiento necesita, "al menos, tener un protocolo firmado (con el Real Avilés): no hay ningún expediente municipal si no hay un protocolo". El portavoz socialista dejó claro que "los plazos corren" y que el acuerdo "hay que firmarlo pronto". Por eso, confía Campa, en que el Ayuntamiento llegue al lunes 27, la fecha de la reunión convocada entre el club y los grupos municipales, con "todo firmado" para poder formalizar actuaciones a futuro en el estadio. "No hay información municipal formal hasta que no tengamos el protocolo de actuación", reiteró el concejal de Desarrollo Urbano, que dirigiéndose a Carlos Fernández, indicó además que había, sin citarlas, actuaciones más urgentes de abordar en el Román Suárez Puerta.

El club que preside Diego Baeza presentó a principios de mes su plan para el Suárez Puerta y que trae consigo una inversión de un millón de euros. Además de renovar el terreno de juego, con la intervención también se pretende dar un lavado de cara a la instalación: mejoras en el túnel de vestuarios, en los propios vestuarios y en la sala de prensa. Además, se actuará en la zona de gradas conocida como la Rotonda, detrás de una de las porterías, y se instalarán nuevas pancartas de publicidad en el perímetro del césped.

El rechazo a la ciudad deportiva de Corvera, a la Junta

La Junta de Portavoces del Principado aprobó este viernes la creación de una comisión sobre el rechazo de la Oficina Económica al proyecto de la ciudad deportiva que el Real Avilés planteaba impulsar en Corvera. Con este movimiento, el PP, que obtuvo el apoyo de Vox y Foro -PSOE, IU y Covadonga Tomé se abstuvieron-, pretende que el director de la Oficina, José Sicre, comparezca "para explicar si, como consta en las declaraciones de la empresa, se ha obstaculizado y obstruido el proyecto".

"El director de esta Oficina Económica depende directamente de Adrián Barbón, por ello, la pregunta, entonces, es quién está impidiendo este proyecto: si es el señor Sicre, Barbón o los dos. Lo que no podemos es estar, desde Asturias, dependiendo de una oficina económica, de un director o de un presidente, para ver qué proyectos económicos tienen o no viabilidad y futuro en Asturias, en función de la discrecionalidad que muestra un gobierno para decidir si un proyecto se apoya o no", señaló Luis Venta, portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, tras la Junta.

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Venta apuntó también en la necesidad de ahondar sobre esta decisión. "Sicre tendrá que dar explicaciones de todo lo que ha hecho esta oficina económica para, al menos, no facilitar un proyecto que no sabemos si era viable o no viable, pero lo que se deduce de las de las declaraciones del promotor del mismo, es que desde el Gobierno del Principado de Asturias, desde la Oficina Económica de Presidencia y, por tanto, desde la propia presidencia del Gobierno (Adrián Barbón), se han puesto todas las trabas posibles para que este proyecto no fuera viable y no tuviera la consideración y el apoyo del Gobierno de Asturias", agregó, antes de concluir: "Ante tal situación, creemos que la comparecencia del director general de la Oficina Económica en la comisión extraordinaria solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, es claramente necesaria para esclarecer lo que está pasando porque, hasta el momento, todo indica que esta Oficina Económica es un ejemplo más del enchufismo y del gobierno de colocación que tiene Asturias en estos momentos, presidido por Adrián Barbón".