El Ayuntamiento de Gozón destina 15.000 euros a nuevas becas para universitarios

El Ayuntamiento de Gozón vuelve a apostar por facilitar el acceso a la educación superior de sus vecinos con una nueva convocatoria de becas universitarias dotada con 15.000 euros. La Universidad de Oviedo ha abierto el plazo para solicitar estas ayudas, dirigidas al alumnado empadronado en el concejo que durante el curso 2025/2026 haya estado matriculado en estudios oficiales de grado o máster. La iniciativa, financiada íntegramente por el Consistorio y gestionada por la institución académica en virtud del convenio de colaboración entre ambas entidades, permitirá sufragar parte de los gastos derivados de los estudios universitarios.

La concejala de Acción Social, Alba Escandón, destacó la continuidad de una medida que ya se ha consolidado en el municipio. "Se trata del décimo curso académico en el que el Ayuntamiento financia estas becas universitarias destinadas a cubrir los gastos derivados del desplazamiento diario del alumnado desde Gozón hasta los diferentes campus universitarios, así como la adquisición de material didáctico y/o informático", señaló la edil.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes empadronados en Gozón con una antigüedad mínima de doce meses antes del inicio del plazo de presentación de solicitudes. Además, deberán cumplir los requisitos fijados por la Ley General de Subvenciones y acreditar una carga lectiva mínima que oscila entre los 36 créditos para quienes comienzan un grado y los 24 para quienes ya cursan estudios, mientras que en el caso de los másteres oficiales se exige un mínimo de 18 o 12 créditos, según el curso en el que se encuentren matriculados. La cuantía de las becas será de 500 euros para las familias que se sitúen en el umbral 1 de renta y de 300 euros para aquellas incluidas en el umbral 2.

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La presentación de solicitudes deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través de la página web de la Universidad de Oviedo, utilizando las credenciales institucionales de cada estudiante. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 29 de julio, por lo que el Ayuntamiento anima al alumnado que reúna los requisitos a tramitar la petición dentro del periodo establecido para poder optar a estas ayudas al estudio.