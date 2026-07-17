El bonito y el producto kilómetro cero, grandes protagonistas en el estreno de Gastronáutica

"Tengo grandes expectativas con esta quinta edición además de que el tiempo nos está acompañando". Estas palabras de la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, hicieron de corte de cinta de Gastronáutica, el certamen que aúna gastronomía y deporte náutica durante el fin de semana en el paseo Manuel Ponga. "Es un lujo poder dotar a este espacio de actividad, además de ver las primeras ventas en plena inaguración", ahondó la edil de una cita que, como anunciaron este viernes, contará con una pantalla para seguir la final del Mundial.

En total son once las casetas que dan vida a Gastronáutica: seis de hotelería, tres de conservas y dos de artesanía. "El producto de Avilés es la base de nuestra propuesta", destacó la multiprimiada cocinera Pilar Meana -ganadora de certámenes de fabada, pote, callos, cachopo...- que en su puesto de La Cantina de Villalegre ofrece bocartes, rollo de bonito o empanada. "Todos los años las ventas fueron bien y esperamos repetir este", apuntó también Inocencio Rodríguez, de la conservera Miravalles, otra de las participantes.

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Este sábado la jornada será de lo más deportiva, con la celebración de regatas desde las 12.30 horas. Además, a lo largo del día habrá actuaciones musicales a cargo de "Son Cubano", "Spoiler" y "4 O Clock". El domingo, a las 15.00 horas, habrá degustación de bonito y se entregarán los premios de las regatas. Por la tarde actuarán "Páxaros en la Cabeza" y "Fusión", antes de vibrar con el España-Argentina. "Seguro que nos acompaña mucha gente", auguran los participantes.