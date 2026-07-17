Foro Avilés propone recuperar el Concurso Hípico de San Agustín: "Queremos unos festejos a la altura de la ciudad"

La recuperación del Concurso Hípico de San Agustín vuelve al debate político en Avilés. Foro reclamó este viernes al Ayuntamiento que recupere un evento que, según recuerda, desapareció en 2016 tras la reducción de la subvención municipal y que durante décadas formó parte de la programación festiva de la ciudad. El presidente de la formación en Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, considera que la vuelta del certamen sería una de las mejores fórmulas para reforzar las fiestas patronales y recuperar una cita que, asegura, contribuía tanto a proyectar la imagen del municipio como a generar actividad económica.

El dirigente forista pidió al Consistorio que abra conversaciones con el centro ecuestre El Forcón, escenario de las últimas ediciones, para estudiar la viabilidad de su regreso. "Una de las formas de potenciar las Fiestas de San Agustín es recuperar lo que antaño funcionaba", afirmó García Fernández del Viso, quien recordó que el concurso "fue muy popular durante muchas décadas, con primeros jinetes nacionales presentes, lo que ayudaba a potenciar la marca Avilés y a dinamizar nuestra economía local". También criticó que municipios del entorno mantengan competiciones hípicas de primer nivel mientras la ciudad "que lo tuvo" haya renunciado a ese atractivo.

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Foro sostiene además que las Fiestas de San Agustín necesitan un revulsivo y acusa al equipo de gobierno de limitarse a repetir la misma programación año tras año. En esa línea, García Fernández del Viso lamentó que el Ayuntamiento "se jacte de querer potenciar las fiestas" cuando, a su juicio, "nada hace al respecto", y defendió que la semana festiva debe incorporar acontecimientos capaces de atraer tanto a vecinos como a visitantes. "No pedimos tanto, solo unos festejos a la altura de la ciudad que somos", concluyó el presidente de Foro Avilés.