Gastronáutica zarpa hacia un fin de semana lleno de sabor, regatas y música en la ría de Avilés

La ría de Avilés vuelve a convertirse en el gran escaparate del sabor y el ocio. Gastronáutica celebra desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición con un programa que combina gastronomía, deporte náutico, música en directo y actividades para toda la familia. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Avilés con la colaboración del Puerto, el Club Náutico Marina de Avilés, la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) y la Nueva Rula de Avilés, coincide además con las fiestas del Carmen y busca reforzar el vínculo de la ciudad con su frente marítimo.

El recinto reunirá once casetas decoradas con motivos marineros. Seis estarán gestionadas por establecimientos hosteleros de la ciudad —La Leyenda, El Caño del Reguero, La Cantina de Villalegre, Filán, Bombé, Piazza y La Bocatería—, que ofrecerán al menos una elaboración con pescado identificado con la etiqueta Rula de Avilés. Completarán la oferta tres conserveras, Miravalles, Costera & La Gloria y Bedonacultura, y dos puestos de artesanía, Oceanía y Artemar.

La concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, destacó durante la presentación que el objetivo del festival es seguir potenciando el entorno de la ría y consolidar un evento que une dos sectores estratégicos para la ciudad, como son el comercio y la hostelería, al tiempo que se suma a otras citas gastronómicas ya asentadas en el calendario avilesino.

La programación arrancará el viernes a las 18.00 horas con la apertura de las casetas, talleres infantiles e hinchables de temática marinera. Durante las tres jornadas no faltarán las actuaciones musicales, con grupos como Insolentes, Mendezcatos, Son Cubano, Spoiler, 4 O'Clock, Páxaros en la Cabeza o Fusión, además del ya tradicional encendido del faro cada noche.

Uno de los grandes atractivos llegará el sábado con la programación deportiva organizada por el Club Náutico Marina de Avilés, que incluye cuatro regatas: una de cruceros en la bahía de San Juan, una infantil en la ría, una de clase láser y otra de vela adaptada para personas con movilidad reducida. El domingo será el turno del pesaje del concurso de pesca de altura y de la entrega de premios de todas las competiciones.

Los más pequeños también tendrán un protagonismo especial con talleres, hinchables adaptados por edades y un concierto infantil de Pablo Picallo el domingo. Ese mismo día, la Asociación Sardina Arenque de Llaranes repartirá gratuitamente pequeños rollos de bonito para promocionar el pescado de la Rula de Avilés.

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Como principal novedad de esta edición, Gastronáutica estrenará un sorteo de cuatro cheques regalo de 100 euros, que se realizará el domingo entre todas las personas que hayan realizado alguna consumición en los establecimientos hosteleros participantes. Con ello, el festival busca incentivar tanto la participación del público como el consumo en un evento que aspira a seguir consolidándose como una de las grandes citas estivales de Avilés.