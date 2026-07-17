Mariví Monteserín, sobre irregularidades en las adjudicaciones de las obras del derribo de Baterías y la muralla: "No hay ni la más mínima mácula de corrupción"

"Para tranquilidad de todos los avilesinos: si aquí (en el Ayuntamiento) hubiera algo de corrupción, ya estaríamos en el juzgado. No hay ni la más mínima mácula en ningún expediente, pongo la mano". Así zanjó en el Pleno de este viernes la Alcaldesa, Mariví Monteserín, dos interpelaciones consecutivas del PP sobre las actuaciones que ha ejecutado la firma Erri Berri -empresa investigada por la Guardia Civil por el persunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas- en Avilés como el derribo de las antiguas baterías de coque, que están en el foco de la investiación, y la demolición de los edificios que cubrían la antigua muralla medieval de Avilés. "Cada gran proyecto de esta ciudad acaba en una gran trama de corrupción", clamó la portavoz popular, Esther Llamazares, que cuestionó la adjucicación de las obras que dejaron al aire la fortaleza medieval tras una baja temeraria, así como las de desmantelamiento de la antigua instalación industrial. El edil de Movilidad, Pelayo García, defendió la labor técnica de la operación de la muralla y el de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, replicó que el interés municipal en los terrenos de Baterías pasa por considerar esos suelos imprescindibles para uso industrial en la ciudad y que el Ayuntamiento "no está contento con los ritmos". Todo ello en un Pleno cargado de interpelaciones y ruegos en el que se aprobó por unanimidad el incremento salarial para los empleados públicos de la ciudad en un 1,5 por ciento.

La sesión, que rondó las cinco horas, se centró en dos ocasiones en el certamen ganadero de San Agustín: una tras un ruego presentado por el PP y otra por una interpelación de Vox. En ambas, el debate fue similar. El gobierno defendió la suspensión del certamen bovino por las indicaciones del Principado contra la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica infecciosa que afecta al ganado bovino y se transmite principalmente por insectos. La oposición le pedía la inclusión de otros animales autóctonos. "Lo importante de ese certamen es el ganado bovino, si no hay vacas se desvirtuaría", indicó la edil de Mercados, Raquel Ruiz, tras un tenso debate.

A preguntas de la portavoz del PP, Campa detalló el plan para iniciar el proyecto de la Manzana del Talento en el antiguo instituto de Valliniello para centros de innovación. Los plazos que avanzó LA NUEVA ESPAÑA pasan por licitar el esperado plan este trimestre para empezar los trabajos entre finales de año y principios de 2027. La actuación implicará rehabilitar un edificio y el resto se demolerá. "Se analizará el estado de los edificios y sobre los contenidos, consultaremos con las empresas del sector de la innovación", indicó el concejal de Desarrollo Urbano. "Necesitamos grandes espacios de experimentación para que las empresas puedan testar sus productos, al menos una nave de grandes dimensiones", añadió.

Llamazares preguntó por el cumplimiento de acuerdos adoptados en el Pleno como una comisión del agua, que Campa le replicó que estaba pendiente - "será en breve"-, lo mismo que el debate sobre el estado del municipio, "que también se pondrá en marcha", dijo. Un pequeño debate sobre la necesidad de mejorar la difusión de la programación cultural entre Vox y la edil del ramo, Yolanda Alonso, la mejora del espacio de polinización para insectos del parque Ferrera y la necesidad de señalizar el entorno del túnel de La Maruca. presentados por el PP y respondidos por el concejal de Movilidad, que coincidió en la mejora del espacio para insectos y dará traslado de la petición sobre una mayor indicación del paso bajo las vías en la Travesía de la Industria.

David García, portavoz de Podemos, abrió fuego con las interpelaciones. Preguntó por la reapertura de las escuelas del Alto Vidriero y Pelayo García anunció que la entrega de llaves al colectivo vecinal se llevará a cabo la próxima semana, todo antes de que Leticia Marinero, de Vox, reclamara mejoras en la estabilidad del muro del parque Ferrera, sobre todo, en la parte de la avenida Cervantes. Mari Cruz Coto Toledano, también de Vox, se refirió después al recorte de horarios y música en festivales como el Intercéltico y la Cerveza derivados de las quejas de la plataforma "Avilés contra el ruido". En ese punto, gobierno y oposición se dieron la mano para conjugar "el derecho al descanso, disfrutar y vivir", como reflexionó Llamazares que cerró el turno de intervenciones después de que Yolanda Alonso reconociera que "Avilés contra el ruido" representa a "una minoría". "Estamos todos en sintonía, hay que enfocar este tema que no se va a quedar aquí", apuntó Alonso.

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Y entre otros asuntos, Vox preguntó al gobierno local sobre el proyecto de acería verde de Arcelor en Avilés tras compartir mesa en la Bienal Climática con el máximo responsable de la multinacional en Asturias, Philippe Meyran. Monteserín se despidió de la Corporación hasta el próximo día 7 de agosto, fecha del próximo Pleno ordinario aunque no se descarta otra sesión anterior y extraordinaria para abordar la remunicipalización de áreas externalizadas a través de Servicios Auxiliares.