El megayate de lujo Scenic Eclipse II, con pasajes a 15.000 euros, hace parada en Avilés: "Es un lugar bonito y verde con un clima muy agradable"

"Es un lugar muy bonito y verde; además, el clima es muy agradable, no hace mucho calor". Así lo aseguraba la australiana Joe Player, quien junto a su marido, David, es una de las 228 pasajeros que en la mañana de este viernes atracaron en el muelle del Niemeyer a bordo del superyate de lujo Scenic Eclipse II. Ésta es la segunda escala que hace este año en la ciudad el exclusivo crucero, con billetes que rondan los 15.000 euros, y que está recorriendo la costa ibérica desde Málaga a Burdeos (Francia).

Durante la escala en Avilés, de 7.30 a 18.00 horas, los pasajeros pudieron elegir entre disfrutar de excursiones a pie por Avilés, Luarca, Cudillero, Gijón y Oviedo. La brasileña Ana Lima prefirió bajar la escalinata de la embarcación que le llevó a los pies del centro cultural diseñado por su compatriota Oscar Niemeyer en solitario. "Durante el crucero conoces ciudades increíbles, por el momento mi favorita ha sido Lisboa, pero quién sabe lo que oculta Avilés", expresó antes de ponerse a callejear por la villa de Pedro Menéndez.

No solo los cruceristas descubrir Avilés. También parte de los 191 tripulantes aprovecharon sus horas libres para conocer la ciudad. "Tengo ganas de conocer el centro y sus edificios históricos", afirmó el sudafricano Barner Ditrak, mientras el ingeniero australiano encargado del helicóptero de la embarcación, William Humphreys, recalcaba que esta experiencia, la de recorrer el mundo en barco, es algo "enriquecedor": "Es muy divertido, viajas por todo el mundo y te pagan. Además, conoces mucha gente y culturas".

Pasajeros Scenic Eclipse II / Miki López / LNE

"Hoy volvemos a dar la bienvenida al Scenic Eclipse en el puerto de Avilés. La escala se está desarrollando con total normalidad gracias al trabajo coordinado de todos los servicios portuarios. Cada visita de un crucero supone una excelente noticia para el puerto y para Asturias, ya que contribuye a reforzar un sector estratégico como el turismo y nos permite seguir creciendo y preparándonos para nuevos retos. Además, las excursiones previstas por distintos puntos de la región contribuirán a proyectar la imagen de Asturias y a consolidar el puerto de Avilés como una infraestructura al servicio de todo el territorio", destacó a media mañana el jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Avilés, Manuel Echeverría.

También resaltó la importancia de la visita la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. “El incremento de escalas en Avilés es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para promocionar la ciudad como destino de cruceros. El perfil del crucerista encaja muy bien con la oferta de Avilés: busca destinos auténticos, accesibles y alejados de la masificación. Nuestro patrimonio, la gastronomía, el comercio y la programación cultural, unidos a la cercanía entre el puerto y el centro histórico, hacen de Avilés una propuesta muy atractiva", ensalzó.

La parada en Avilés forma parte de un itinerario que lleva al Eclipse II desde Málaga a Burdeos pasando por Tánger (Marruecos), Sevilla, Portimao, Lisboa, Leixoes (Portugal), Ferrol, Avilés y Bilbao. El Scenic Eclipse II es un barco botado en 2023 que pertenece a la naviera Scenic. Cuenta con una eslora de 168 metros, en los que alberga piscinas, spa, comedores, salones... Además, los pasajeros también pueden disfrutar de actividades exclusivas como excursiones en helicóptero, minisubmarinos o experiencias gastronómicas, además de diversas excursiones cuando llegan a puerto.

Diez escalas de cruceros en Avilés

El Puerto de Avilés tiene previstas para 2027 un total de 6 escalas de los siguientes cruceros: Scenic Eclipse (19 de mayo y 23 de julio), Le Laperouse (27 de julio), Le Boréal (11 y 19 de agosto) y Le Champlain (14 de octubre). Y, en este momento, están confirmadas 4 escalas más para 2028 de los buques World Voyager (26 de mayo), Le Champlain (23 de julio), y L’Austral (19 y 27 de agosto).