El Principado invierte más de 380.000 euros para reforzar el abastecimiento de agua en Illas

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias sacó este viernes a licitación las obras de ampliación y refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable de los núcleos de Panizales y Piñella, en el concejo de Illas, con un presupuesto de 384.069 euros. La actuación, cuyo plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de agosto, busca acabar con los problemas de suministro que se registran durante los periodos de mayor consumo y garantizar un abastecimiento de agua más estable y seguro para los vecinos.

El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y contempla la ampliación de la red de abastecimiento mediante la instalación de nuevas conducciones que enlazarán con las infraestructuras ya existentes. Con esta intervención se pretende mejorar la distribución del agua, reforzar la capacidad del sistema y dar respuesta al incremento de la demanda en los momentos de mayor consumo.

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de una nueva estación de bombeo, que permitirá impulsar el agua hasta las zonas de mayor altitud, donde las características del terreno dificultan que llegue con la presión suficiente. Para levantar esta infraestructura será necesario demoler una edificación existente. Además, el proyecto incorpora un sistema de producción de energía mediante paneles solares, que permitirá reducir el consumo eléctrico y garantizar el funcionamiento de la instalación durante varias horas en caso de una interrupción del suministro.

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La actuación se completará con una nueva conexión a la red de CADASA, una infraestructura que permitirá asegurar una fuente de abastecimiento estable para estos pequeños núcleos y evitar problemas de suministro. Además, se mejorará el acceso a la estación de bombeo y se ejecutarán las conexiones necesarias a las redes de agua y electricidad, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura.