Sabugo calienta motores para las fiestas de Santana, que serán el próximo fin de semana

El barrio marinero de Sabugo ya cuenta los días para la celebración de las fiestas de Santa Ana, que serán el próximo fin de semana, bajo el lema "Sabugo, Bonito y ¡¡Guapo!!". Las celebraciones arrancarán el viernes 24 por la tarde noche con las primeras actuaciones musicales. El grupo "Nostalgia" actuará a las 20.45 en la plaza del Carbayo y el dúo "Brass" dos horas después en Carreño Miranda.

El sábado 25 comenzará a las 12.30 horas con la lectura del pregón a cargo de Juan Manuel Wes López, acompañado por el tradicional reparto de la "santanina" (empanadilla de bonito) y una botella de vino para los socios de la asociación "Sabia Nueva" y la música de "Xaréu d'Ochobre". La música continuará al mediodía con la sesión vermut a cargo de "Cuádriceps" y se prolongará por la noche con las verbenas a cargo de "Nana Rock". Todo será en la plaza del Carbayo a excepción de la última actuación de la noche, que le corresponde a "La Movida", en Carreño Miranda.

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El broche de las fiestas de Santana será el domingo 26. La última jornada comenzará con una misa al mediodía en la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. "Sabia Nueva" repartirá de nuevo la "santanina" al tiempo que comienza una doble sesión vermut simultánea a las 13:15 horas, con la actuación de "The Nix" en la plaza del Carbayo y "Los Nocheros" en Carreño Miranda.