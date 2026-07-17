Yurai, experta en cosplay: "Lo más importante es analizar correctamente al personaje"
"Lo más importante es analizar correctamente al personaje", afirma la experta Estefanía Gumpo, en una charla sobre esta disciplina en la Casa de Cultura
Pablo Vázquez Alonso
"Lo más importante es analizar correctamente al personaje". Así lo aseguró este viernes Estefanía Gumpo, más conocida como "Yurai Cosplay". Esta valenciana, experta en cosplay (afición por encarnar a un personaje de ficción, tanto en su vestimenta como en su comportamiento) fue una de las ponentes del festival Celsius 232. Con su charla en la Casa de Cultura, ayudó al público a conseguir ideas para sus diseños. Para muchos asistentes, que dedican horas de trabajo intenso a su afición, la ayuda fue efectiva. "Combinar colores y capas, y si las telas no son planas, son trucos muy buenos para hacer visual un traje", explicó durante la hora que duró la ponencia la experta, que llegó a representar a España en competiciones internacionales de esta disciplina, que no necesariamente requiere un gran desembolso: "La cantidad de dinero a gastar depende, pero a veces es económico, ya que con cuatro trajes que tengas en casa lo puedes hacer".
Para las gijonesas Alicia Fernández y Carmen García, el cosplay es una forma de disfrutar más aún la experiencia de leer un libro. "Es una afición que nos da trabajo, pero es muy bonita por la cantidad de felicidad que te produce", afirman. En el caso de García, lleva cinco meses confeccionando un traje, y aún no lo ha terminado-. "Espero tenerlo en un par de meses por fin", aseguró.
Desde fuera de Asturias, Lía Larumbe y Sofía Bárcena, de Torrelavega y San Vicente de la Barquera respectivamente, llevaban meses queriendo venir a Avilés por la oportunidad de escuchar esta charla, ya que el cosplay les apasiona. "Hemos salido con un montón de ideas", afirmaron al término de una sesión que gira en torno a una disciplina que cada año gana más adeptos en el Celsius.
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