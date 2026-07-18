Diversión a toda vela en la ría de Avilés: "Ha pasado de ser un espacio degradado a un lugar agradable que permite hacer actividades

“Vinimos a dar un paseo y vimos que lo estaban montando, luego una amiga me pasó el programa y decidimos venir”. Carmen del Rey era una de las decenas de personas que este viernes se dejaron caer por Gastronáutica. Animados por el sol y las agradables temperaturas, disfrutaron del certamen, que que marida deporte náutico y gastronomía, en el paseo Manuel Ponga. "Está muy bonito. La ría antes estaba muy gradada y olía mal, pero hoy se ha rehabilitado y permite hacer este tipo de actividades", celebraba el avilesino Jonathan Jesús Pedrón, otro de los asistentes.

Mientras lo cuentan, en el paseo Manuel Ponga suena la salsa del rupo "Son Cubano". "Estamos disfrutando de la mañana; esperamos que no llueva. Ya probamos la empanada y el jamón, que están buenísimos", abundaba Del Rey, acompañada de unas amigas.

En Gastronáutica participan diez puestos: cinco de hostelería, tres de conservas y dos de artesanía. "Viene gente, pero debería venir más. Eso nos permitiría crecer y tener más expositores, casetas e incluso, otro tipo de productos", apuntó Carlos Míguez, de Artesanía Oceanía, uno de los participantes con un puesto en el que vende barquitos, imanes, bolsos y collares. En la misma línea se pronunció Sonia Amador, de Conservas Miravalles. "Quizás nos falta algo de publicidad, que se conozca más lo que se hace aquí", propuso desde un puesto en el que se sirven boquerones o truchas asalmonadas elaboradas al momento. El gijonés Ignacio Gonzalo de Conservas La Costera, destacó el potencial de la cita: "Cada año estamos incrementando las ventas y la afluencia, tenemos ya clientes de esta feria, que después ya compran los productos en tiendas como Carrefour".

A pocos metros, dejando atrás el sonido de ritmos latinos, varias familias animan a un grupo de niños que compite en vela. Joana Lisowska, polaca de nacimiento pero residente en Gijón, graba con orullo a su hija. "Este deporte tiene fama de elitista, pero no es así", aclaró. Entre el público también estaba el santanderino Miguel Ruiz, quien destacó la impronta de esta disciplina en los deportista. "Transmite los valores del compañerismo, la superación y el contacto con la naturaleza, que son importantes para la vida", ensalzó, al tiempo que resaltó "la transformación de la ciudad de Avilés": "La ría está mejorando mucho".